به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رونمایی از کتاب چهار جلدی «اندیشههای کاتب» که آثار برگزیده همایش فیض محمد کاتب هزاره است، روز چهارشنبه(۱۲ شهریور) در قم برگزار شد.
در این همایش که توسط مجمع علما و طلاب قرهباغ استان غزنی افغانستان برگزار شده بود، به بررسی اندیشهها و شخصیت مورخ شهیر شیعه افغانستان، فیض محمد کاتب هزاره، صاحب کتاب «سراج التواریخ» پرداخته شد و آثار فراوانی به قلم محققان و نویسندگان افغانستانی به دبیرخانه همایش ارسال شد.
جلد اول کتاب «اندیشههای کاتب» به مجموعه مقالات اجتماعی تاریخی اختصاص دارد و در جلد دوم مقالات سیاسی جمعآوری شده است.
جلد سوم کتاب مقالاتی که با روشی توصیفی به رشته تحریر درآمدهاند را گردآوری نموده است.
گفتنی است در این مجموعه مقالات نام شخصیتهای شناخته شده علمی مانند دکتر محمد سرور مولایی، دکتر عبدالقیوم سجادی، دکتر محمد اکرم عارفی و دکتر شفق خواتی دیده میشود.
جلد چهارم کتاب اندیشههای کاتب، به ترجمه مقدمه آقای «پروفسور مک چسنی» که بر ترجمه کتاب سراج التواریخ به انگلیسی نوشته است پرداخته است و محمدرضا رحیمی، علی حکیمی و جاوید اکبری این مقدمه را ترجمه و تدوین کردهاند.
همچنین در جلد چهارم، متن مصاحبه با آقای دکتر محمد سرور مولایی، دکتر محمد امین احمدی و پروفسور نظیف شهرانی درباره اندیشه و آراء علامه کاتب هزاره منتشر شده است.
این اثر ۴ جلدی توسط موسسه «بوستان کتاب» قم و به همت مجمع علما و طلاب قرهباغ چاپ و در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
در این جلسه از نویسندگان و خالقان آثار برگزیده تقدیر و این کتاب ارزشمند به آنان و برخی دیگر از شخصیتهای علمی اهدا شد.
