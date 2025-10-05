به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین روز یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل این سازمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری در ابتدای این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جایگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند سازمان فرهنگ و ارتباطات، قرارگاه فرهنگی نظام است، و دو قرارگاه "تبلیغ بین‌الملل" با عضویت ۱۲ نهاد حاکمیتی و مردم‌نهاد، و قرارگاه "دیپلماسی قرآنی" که در حوزه ارتباطات و تعاملات قرآنی نقش‌آفرینی می‌کند در مجموعه مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ اداره می‌شود.

وی افزود: تحقق این دو قرارگاه، در واقع آغاز اجرای یکی از خواسته‌ها و مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان در سال ۱۴۰۲ فرمودند: برخلاف تصور برخی که تبلیغ را امری متوسط می‌دانند، از نظر من تبلیغ مرتبه اول است.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب همچنین در حوزه فناوری و فضای مجازی تأکید کردند که تبلیغ سنتی ارزشمند است، اما لازم است مبلغین و دستگاه‌های متولی بتوانند از ابزارهای نوین، فضای مجازی، هوش مصنوعی و دیگر پیشرفت‌های فناورانه برای رساندن پیام الهی به سراسر دنیا بهره‌برداری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری گفت: این دو تأکید رهبر انقلاب ما را بر آن داشت تا دستور ایشان برای تأسیس قرارگاه بین‌الملل تبلیغ را به‌صورت جدی دنبال کنیم. امروز این قرارگاه وارد سومین سال فعالیت خود شده، جلسات ماهیانه منظم و دستورات دقیق دارد و اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است. یکی از این اقدامات که امروز کلید می‌خورد، ورود جدی به عرصه انسجام‌بخشی به تبلیغ نوین است.

وی افزود: تبلیغ نوین نیازمند انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و چشم‌انداز روشن است.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ در ادامه گفت: گاه تبلیغ در ذهن برخی به معنای اقتصادی و تجاری و ثروت‌محور تداعی می‌شود؛ در حالی که در قرآن کریم نخستین ابزار تبلیغ، حکمت، موعظه و اندرز نیکو است. دعوت به راه خدا الزام و اجبار نیست، بلکه امری کریمانه و مهربانانه است. بد معنا کردن تبلیغ، موجب آسیب به اصل تبلیغ می‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین مأموریت در حوزه انسان، دعوت او به فطرت، سعادت و عاقبت‌به‌خیری است. تبلیغ سراسر خیرخواهی و دلسوزی است، اما نیاز به ابزار دارد و مبلغ باید حکیمانه رفتار کند؛ به‌ویژه در عرصه بین‌الملل.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری با اشاره به جایگاه انبیاء در امر تبلیغ اظهار داشت: پیامبران الهی شهر به شهر و منطقه به منطقه در رنج و زحمت رفتند تا مردم را آگاه کنند. اصلی‌ترین کار رسولان تبلیغ بود. امروز نیز به دلیل سلطه رسانه‌ها و جنگ نرم، بسیاری از حقایق وارونه جلوه داده می‌شود و ما وظیفه داریم پیام الهی را با زبان روز برسانیم.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی رساندن پیام الهی و ترجمه قرآن به شکل نوین در قالب کتاب صوتی، پادکست، انیمیشن و فیلم کوتاه است. امروز بسیاری از جوانان غربی غیرمسلمان، معنویت‌خواه و ظلم‌ستیز هستند و برای آنکه مورد اغوا و انحراف قرار نگیرند، باید با تبلیغ نوین پیام الهی را به آنان رساند.

وی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین گفت: استفاده از هوش مصنوعی در بهره‌گیری از داده‌های تولیدشده در طول تاریخ اسلام برای تبلیغ دین ضروری است. اگر داده‌های هوش مصنوعی آلوده باشد، نتیجه تبلیغ نیز تحریف‌شده خواهد بود؛ بنابراین باید خود تولیدکننده و تأمین‌کننده محتوای درست باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری افزود: جایگاه تبلیغ، جایگاه پیامبران و عالمان خیرخواه است. هر کس وجداناً خود را موظف بداند که انسانی را نجات دهد، کار تبلیغی و تبیینی انجام داده است. مدیریت افکار عمومی بسیار مهم است و غفلت از آن نابخشودنی است؛ چراکه اگر کسی را با تبلیغ و تبیین نجات دهیم، انسانیت را نجات داده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت جنگ نرم ادامه داد: وقتی دشمنان می‌خواهند کشوری را غصب کنند، ابتدا افکار عمومی آن را در اختیار می‌گیرند. جنگ رسانه‌ای مقدمه جنگ سخت است. اگر ما میدان تبلیغ و تبیین را خالی کنیم، میدان را باخته‌ایم.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ تصریح کرد: دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی در جبهه مستضعفین است و هرگاه توانسته میان آنان تفرقه بیندازد، بیشترین بهره را برده است. امروز بیش از یک میلیارد مسلمان تماشاگر نسل‌کشی در غزه‌اند و این نتیجه جدایی پیکره امت اسلامی از یکدیگر است. مسلمانان باید به هم نزدیک شوند.

وی تأکید کرد: ما منکر کارآمدی، قداست و ریشه‌دار بودن تبلیغ سنتی نیستیم و به آن وفاداریم. منبرهای مساجد همچنان مقدس و مورد مطالبه مردم است، اما آیا اکتفا به تبلیغ سنتی کافی است؟ آیا پرهیز از بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری نوین درست است؟ وقتی می‌توان در کسری از ثانیه پیام را منتقل کرد، چرا نباید از این ابزار استفاده کنیم؟

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ گفت: دشمن می‌خواهد آموزه‌های دین فقط در محراب مسجد تبلیغ شود، در حالی که امروز ذائقه‌ها به سمت فضای مجازی و هوش مصنوعی رفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری با اشاره به اهداف این همایش گفت: همایش تبلیغ نوین دین در حقیقت اعلام عزم جدی برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب و پاسخی به نیاز جهانی برای تبیین دین با ابزارهای نوین است. تاکنون بیش از ۸۰ پیش‌نشست برگزار شده که نیمی از آن‌ها در کشورهای دیگر بوده است.

وی ادامه داد: در این همایش از همه افرادی که در دو حوزه علمی و ترویجی آثاری در زمینه تبلیغ نوین تولید کرده‌اند دعوت شده تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. همچنین افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند و توانایی انتقال معارف دینی با ابزار نوین را دارند، شناسایی و در بانک اطلاعاتی این همایش ثبت می‌شوند.

وی افزود: عرصه تبلیغ نوین محدود نیست و هر فعالیتی که به تبیین و بیان معارف معنوی با ابزار جدید مربوط باشد، در دستور کار است.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ اعلام کرد: جایزه ویژه این همایش بین‌المللی به مناسبت ۱۵۰۰ سال ولادت پیامبر اکرم(ص) به برترین اثر فاخر فناورانه در تبیین حقایق نبوی اهدا خواهد شد.

وی گفت: در برگزاری این همایش ۱۲ نهاد حاکمیتی از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، آستان قدس رضوی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سازمان حج و زیارت مشارکت دارند. در کنار این‌ها، مراکز اسلامی مردمی نیز از کشورهای مختلف همکاری می‌کنند و تاکنون بیش از ۸۰ مرکز اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، مهلت ارسال آثار تا ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین در هشتم بهمن‌ماه با مشارکت گسترده نهادهای دینی و فرهنگی در تهران برگزار خواهد شد.

