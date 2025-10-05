به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از موضع حماس در خصوص طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه، حمایت کرد.

در بیانیه مقاومت لبنان که در کانال الاعلام الحربی منتشر شد آمده است، حزب‌الله حمایت و پشتیبانی خود را از موضع جنبش مقاومت اسلامی حماس در خصوص طرح ترامپ برای توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، که با مشورت و هماهنگی با دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی اتخاذ شده است، اعلام می‌دارد.

حزب الله افزود: این موضع، از یک ‌سو نشان‌دهنده اهتمام جدی به توقف تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است و از سوی دیگر، بر پایبندی به مبانی آرمان فلسطین و عدم چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین تأکید دارد.

این بیانیه می‌افزاید، همچنین این موضع بیانگر پایبندی جنبش حماس و تمامی گروه‌های مقاومت به وحدت ملت فلسطین است و بر این اصل تاکید دارد که باید توافق ملیِ برآمده از حقوق مشروع ملی، چارچوبی برای مذاکرات باشد و این مذاکرات باید به عقب‌نشینی کامل دشمن از نوار غزه، جلوگیری از کوچاندن ساکنان آن، و توانمندسازی ملت فلسطین در اداره امور سیاسی، امنیتی و معیشتی خود با تکیه بر توان داخلی، منجر شود.

جنبش حزب الله در این بیانیه از تمامی کشورهای عربی و اسلامی خواست در کنار ملت فلسطین قرار گیرند و از موضع جنبش حماس و تمامی نیروهای مقاومت فلسطینی حمایت کنند تا تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری متوقف، و از کوچاندن مردم جلوگیری شود و نوار غزه بازسازی و همه حقوق ملی مشروع ملت فلسطین به آنان بازگردانده شود.

