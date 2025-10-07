یک شهید و یک زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به دِیر عامص در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل به خودرویی در منطقه دِیر عامص واقع در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی شهید و فردی دیگر زخمی شد.

بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین، این حمله امروز سه‌شنبه توسط یک پهپاد اسرائیلی در منطقه دِیر عامص از توابع شهرستان صور انجام شد و هدف آن یک خودروی غیرنظامی بود.

این دومین حمله مشابه در روزهای اخیر است؛ روز دوشنبه نیز یک شهروند لبنانی و همسرش در حمله پهپادی به خودرویی در منطقه زبدین از توابع شهرستان نبطیه جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر، همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد و با حملات هوایی و هدف‌گیری مناطق مختلف لبنان، وضعیت امنیتی جنوب این کشور را متشنج کرده است.

.........................

پایان پیام/ 167