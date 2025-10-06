دستگیری مردی در انگلیس با اتهام تخریب و شعارنویسی روی مرکز اسلامی امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردی در شهر واتفورد انگلیس به جرم تخریب و شعارنویسی روی اماکن مذهبی با انگیزه‌های نفرت پراکنی، بازداشت شد؛ این درحالی است که اخیراً روی یک مسجد در این شهر شعارنویسی شده بود.

پلیس اعلام کرد این حادثه در مرکز امام حسین (ع) واقع در خیابان نورث اپروچ در واتفورد، رخ داده است. این مرکز به‌عنوان یک پایگاه مذهبی و اجتماعی برای مسلمانان محلی فعالیت می‌کند.

مقامات پلیس با تأیید اینکه این اقدام به‌عنوان یک جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است، اظهار داشت: نیروهای پلیس گشت‌زنی در نقاط کلیدی را افزایش داده‌اند تا به ساکنان اطمینان خاطر دهند و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند. فرد مظنون همچنان در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد.

واتفورد، شهری در شمال‌غرب لندن، جمعیتی متنوع دارد و چندین مسجد و مرکز فرهنگی در آن به جوامع مختلف مسلمان خدمات ارائه می‌کنند. مرکز اسلامی امام حسین (ع) نیز به‌طور منظم میزبان مراسم مذهبی و سخنرانی‌های دینی است.

