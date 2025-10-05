به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مطالعۀ جدیدی نشان میدهد که سازمانهای اجتماعی که توسط مسلمانان اداره میشوند، نقش مهمی در کاهش خشونت نوجوانان در بریتانیا دارند و هر سال حدود ۳۰ میلیون پوند برای مالیاتدهندگان صرفهجویی ایجاد میکنند. این گزارش که توسط اندیشکده Equi منتشر شده و به نام «مقابله با خشونت جوانان: تأثیر سازمانهای تحت هدایت مسلمانان» عنوان گرفته، به بررسی تاثیر این گروههای اسلامی بر کاهش جرم، بهبود سلامت روان و افزایش حضور در مدرسه پرداخته است.
سازمانهایی که توسط مسلمانان بریتانیا اداره میشوند، اغلب برنامهها و فعالیتهای خود را در مساجد، مراکز اجتماعی و مکانهایی که مخصوص جوانان است (Youth Hubs) برگزار میکنند؛ نقاطی که خدمات عمومی معمولاً راهی به آنجا ندارد؛ برنامههای این سازمانها شامل مربیگری، مشاوره، همکاری با والدین و حمایت شغلی برای نوجوانان است.
یکی از نمونهها، نوجوانی به نام یوسف است که پس از دریافت راهنماییهای مذهبی از خشونت فاصله گرفت و اکنون خودش مربی نوجوانان است. او تأکید میکند که این سازمانها نه تنها بچهها را از خیابانها دور میکنند، بلکه به آنها کمک میکنند رشد کنند و زندگی بهتری بسازند، هرچند برای موفقیت نیاز به حمایت مالی و همکاری دولت دارند.
با وجود موفقیت این برنامهها، گزارش اشاره میکند که هنوز ظرفیت سازمانهای اسلامی بریتانیا بهطور کامل استفاده نشده است. بسیاری از مساجد دارای امکاناتی هستند که میتوانند برای کار با جوانان مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کمبود چنین دادههایی و چالشهای مالی باعث شده تا سازمانهای مذهبی در سیاستهای ملی بریتانیا کمتر دیده شوند. مسئولان این گروهها از دولت و مقامات محلی خواستهاند آنها را شریک خود در سلامت عمومی و امنیت جامعه بدانند.
گفتنی است در بریتانیا مرگ و میر نوجوانان با چاقو ۱۴۱ درصد افزایش یافته و نگرانیها درباره جرایم نوجوانان در سراسر کشور بالا رفته است.
