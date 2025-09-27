به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه دوچرخهسوار متشکل از مسلمانان انگلیس با هدف جمعآوری کمکهای مردمی و حمایتهای اجتماعی برای تکمیل احداث یک مسجد در شهرستان کامبریای انگلیس، اقدام به حرکت جمعی کردند.
در این حرکت جالب، سی دوچرخهسوار طی یک روز مسافتی بیش از ۲۰۰ کیلومتر را رکاب زدند که با حمایت گستردۀ مساجد شهر پرستون و متعاقباً نمازگزاران خود، مبلغ ۶۶ هزار پوند برای ساخت مسجد در منطقۀ کوهستانی و سرسبز لیک دیستریکت، در شهرستان کامبریا، جمعآوری شود.
گفتنی است منطقۀ دیدنی لیکدیستریکت در سال ۲۰۱۷ به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
عبان حسین، رئیس مرکز اسلامی سوث لیکز، مرکزی که مسئول اجرای این پروژه برای تکمیل منابع مالی بود، به خبرنگاران گفت: از طریق سخاوت جمعی جامعه، این پویش توانست در ماه سپتامبر، حدود ۶۶ هزار پوند جمعآوری کند. این دستاورد چشمگیر گواهی بر حمایت بیدریغ و اتحاد جوامع ما میباشد.
وی افزود: با این مرحله، ما به هدفمان { ساخت مسجد} بسیار نزدیکتر شدهایم. ما اطمینان داریم که با تلاش مداوم، اتحاد و یاری الهی، این هدف محقق خواهد شد.
قرار است، طبق برنامهریزیهای انجام شده، این مسجد در ماه رمضان آتی پذیرای مسلمانان کامبریا باشد.
کارزار تبلیغات منفی راستگرایان افراطی
این پروژه پس از آنکه طرح مسجدِ ۲.۵ میلیون پوندی در اوایل سال ۲۰۲۵ در شبکههای اجتماعی وایرال شد، با انتقادهای شدید جریانهای راستگرا مواجه گردید.
طبق گزارش خبرگزاری فایوپیلرز، رسانههای افراطی با انتشار گزارشهای منفی، این پروژه را بهعنوان «ابر مسجد» توصیف کردهاند؛ درحالیکه بنای مسجد در ابعادی کاملاً استاندارد و متوسط ساخته میشود.
مؤسسۀ خیریۀ مرکز اسلامی سوث لیکز، که توسط گروهی از پزشکان مسلمان یک بیمارستان اداره میشود، این پروژه را پیش میبرد و میگوید این مسجد صرفاً در شعاع ۵۰ مایلی خواهد بود و ظرفیت حدود ۲۰۰ نمازگزار را دارد.
همچنین در راستای مانع تراشی برای احداث این بنا، تظاهرات ماهانهای در مقابل محل ساختوساز برگزار میشود که گروههای اسلامستیز مانند Britain First وUKIP در آن شرکت میکنند و شعارها، پرچمها و سرودهای جریان راستافراطی و اسلامستیز بهطور مداوم دیده میشود.
حمایت جامعۀ محلی
با وجود تهدید جریانهای افراطی، مسلمانان محلی با حمایت گسترده ساکنان کامبریا مواجه شدهاند.
در همین راستا، یکی از نمایندگان حزب کارگر پارلمان بریتانیا، در ماه ژوئیه، اعتراضات علیه مسجد را نژادپرستانه خواند و افزود که گفتن این جمله به مسلمانان بریتانیا که در کامبریا جایی ندارند، «کاملاً غلط» است.
همچنین طبق گزارشات، مسلمانان محلی در کامبریا هم پا پیش گذاشتهاند و در اعتراضات خود با محکوم کردن این اقدامات، از پروژۀ ساخت مسجد بهشدت دفاع کردند.
