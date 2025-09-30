مشارکت بیش از ۱۵۰ مسجد بریتانیا در پویش «از مسجد من دیدن کنید»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) از آغاز طرح «از مسجد من دیدن کنید (Visit My Mosque)» در روزهای شنبه و یکشنبه هفتۀ جاری، ۴ و ۵ اکتبر، خبر داد. در این طرح که بیش از ۱۵۰ مسجد از سراسر بریتانیا شرکت خواهند کرد، از تمامی بازدیدکنندگان استقبال خواهد شد.

براساس گزارش الوکه، این طرح قرار است به بازدیدکنندگان این فرصت را دهد تا با سبک زندگی مسلمانان بریتانیا آشنا شوند و با داستان‌های و روایت‌هایی که در هر مسجد شکل گرفته، آشنا شوند.

شورای مسلمانان بریتانیا با تأکید بر اینکه مساجد بخش جدایی‌ناپذیر از بافت اجتماعی بریتانیا هستند، تأکید کرد که این کمپین، بازتاب داستان‌های واقعی‌ می‌باشد که نقش مساجد و نمازگزاران آنها را در حمایت از جوامع محلی روایت می‌کند.

شورای مسلمانان بریتانیا از همه اقشار جامعه این کشور دعوت کرده است تا در این ابتکار شرکت کنند و به صدها مسجدی که درهای خود را به روی همسایگان، دوستان و اعضای جامعه غیر مسلمان و مسلمان باز می‌کنند، بپیوندند.

طرح «از مسجد من دیدن کنید (Visit My Mosque)» در سال ۲۰۲۵ با هدف تقویت پل‌های ارتباطی و تعامل بین مساجد و جوامع محلی متنوع با تمرکز بر ایجاد روابط بلندمدت و رو به رشد و شکوفا، برگزار می‌شود.

این طرح اولین بار در فوریه ۲۰۱۵ با مشارکت تنها ۲۰ مسجد آغاز شد. بعداً گسترش یافت و بیش از ۲۰۰ مسجد را در بر گرفت که چهره‌های برجسته‌ای هم در آن حضور یافتند.

