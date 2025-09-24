به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرویس زندانهای بریتانیا اعلام کردند که یک فرد اوکراینی با گرایش نئونازیسم که بهخاطر قتل یک نمازگزار سالخورده و مجموعهای از حملات انفجاری به مساجد در انگلستان به حبس ابد محکوم شده بود، در زندان درگذشت.
پاول لاپشین ۳۷ساله در یکی از زندانهای شهر وست یورکشایر (شمال انگلیس) دوران محکومیت حداقل ۴۰ساله خود را میگذراند. او در سال ۲۰۱۳ بهخاطر قتل محمد سلیم ۸۲ ساله، و بمبگذاری در اطراف تعدادی از مساجد انگلیس محکوم شد.
او چند روز قبل از ارتکاب قتل به بریتانیا آمده بود. وی در جنایت خود، محمد سلیم را هنگام بازگشت از نماز در یکی از مساجد بیرمنگام با چاقو مورد حمله قرار داد و به قتل رساند.
پاول لاپشین بعد از این قتل، بمبهای انفجاری را در نزدیکی مساجد مسلمانان در شهرهای والسال، وولورهمپتون و تیپتون کار گذاشت. پلیس این قاتل اوکراینی را با مشاهده لباسهای کاریاش در دوربینهای مداربسته به این جرایم مرتبط دانست و طی بازرسی از خانهاش، مواد منفجره و کتابهایی با مضامین افراطی بیشتری کشف کرد.
لاپشین بعدها اعتراف کرد که اقدامات را خودش به تنهایی انجام داده و گفت که هدفش، افزایش تنشهای نژادی بوده و مساجد را انتخاب کرده چون به گفته خودش، آنها سفیدپوست نیستند و من سفیدپوستم!
در همین راستا، دادگاه بریتانیا او را به حبس ابد با حداقل ۴۰ سال، بههمراه مجازاتهای اضافی تحت قوانین تروریسم و مواد منفجره، محکوم کرد.
سخنگوی سرویس زندانهای بریتانیا اعلام کرد: پاول لاپشین در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در زندان شهر وست یورکشایر مُرد.
