به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «فیزان نجیب» ۲۴ ساله از نیروهای مسلمان پلیس شهر نورثهمپتونِ انگلیس در حالی که حین انجام مأموریت بود، دچار سانحۀ تصادف میشود و پس از یک هفته بستری در بیمارستان، جانش را از دست میدهد.
همکاران او با ستایش از شخصیت شاد و اثرگذار او، فوت فیزان نجیب را غمانگیز و جانگداز توصیف کردند. پلیس انگلیس اعلام کرده فرد مظنون در سانحۀ تصادف دستگیر شده و تحقیقات بیشتر ادامه دارد.
در همین راستا، «علاء ابو زناد» نماینده شورای مساجد شهر نورثهمپتون در پیامی به رئیسپلیس این شهر نوشت: به نمایندگی از شورای مساجد نورثهمپتون، عمیقترین تسلیت خود را به مناسبت درگذشت همکار شما، فیزان نجیب، اعلام میکنیم. خدمت و فداکاری او در حفظ امنیت جامعه ما همیشه به یاد خواهد ماند و محترم شمرده خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعضای مسجد و شورا در غم این حادثه شریک هستند، افزود: باشد که خداوند او را بیامرزد، رحمت خود را شامل حالش کند و بالاترین مقام را در بهشت (جنان) به او عطا فرماید و به خانوادهاش صبر، قدرت و آرامش عنایت فرماید.
