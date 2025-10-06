به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای لبنانی امروز دوشنبه اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی ارتفاعات روستای «زغرین» در منطقه «جرود الهرمل» در شرق لبنان را بمباران کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اردوگاههای آموزشی نیروی رضوان وابسته به حزب الله لبنان را هدف قرار داده است.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که انبار کردن تجهیزات نظامی و برگزاری آموزشهای نظامی، نقض تفاهمات اسرائیل و لبنان به شمار میرود.
رژیم صهیونیستی پیش از این با پهپاد یک خودرو را در جاده زبدین در شهر النبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داد.
مرکز فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در پی این حمله دو نفر شهید شدند و یک نفر مجروح شد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما