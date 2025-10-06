  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

رژیم صهیونیستی مدعی حمله به پایگاه یگان رضوان حزب‌الله لبنان شد

۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۴
کد خبر: 1735724
رژیم صهیونیستی مدعی حمله به پایگاه یگان رضوان حزب‌الله لبنان شد

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بنا بر ادعای ارتش این رژیم، اردوگاه‌های آموزشی نیروهای رضوان وابسته به حزب الله را در شرق لبنان بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی امروز دوشنبه اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ارتفاعات روستای «زغرین» در منطقه «جرود الهرمل» در شرق لبنان را بمباران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اردوگاه‌های آموزشی نیروی رضوان وابسته به حزب الله لبنان را هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که انبار کردن تجهیزات نظامی و برگزاری آموزش‌های نظامی، نقض تفاهمات اسرائیل و لبنان به شمار می‌رود.

رژیم صهیونیستی پیش از این با پهپاد یک خودرو را در جاده زبدین در شهر النبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داد.

مرکز فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در پی این حمله دو نفر شهید شدند و یک نفر مجروح شد.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha