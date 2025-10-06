شهادت دو نفر در پی حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

در این حمله رژیم صهیونیستی با پهپاد یک خودرو را در جاده زبدین در شهر النبطیه هدف قرار داد.

در همین راستا مرکز فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در پی این حمله دو نفر شهید شدند و یک نفر مجروح شد.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که مناطق مرزی جنوب لبنان ماهها پس از برقراری آتش بس، شاهد تنش‌های شدید و حملات روزمره ارتش اسرائیل است.

پرواز پهپادها و هواپیماهای نظامی اسرائیل بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده و بر وخامت اوضاع در مرزها افزوده است.

..............................

پایان پیام/