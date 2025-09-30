به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز سهشنبه ادعا کرد که در جریان یک عملیات نظامی در جنوب لبنان، دو تن از فرماندهان حزبالله لبنان را هدف قرار داده است.
طبق بیانیه ارتش، این حمله محمد عباس شعشوع، مسئول حملات توپخانهای در منطقه سحمر، و محمد حسین یاسین فرمانده برجسته واحد توپخانه حزبالله در منطقه شقیف را هدف قرار داده است.
ارتش مدعی شد که شعشوع مسئول شلیک چندین موشک به سمت مناطق «کریات شمونا» و «جولان» بوده و اخیراً در حال بازسازی زیرساختهای نظامی در جنوب لبنان و طراحی عملیاتهایی علیه نیروهای اسرائیلی بوده است.
همچنین، محمد حسین یاسین در طراحی و اجرای عملیاتهایی علیه مناطق «اصبع الجلیل» و «کریات شمونا» مشارکت داشته و در انتقال تجهیزات نظامی به جنوب رودخانه لیتانی نقش داشته است.
ارتش اسرائیل فعالیتهای حزبالله را نقض توافقات میان لبنان و اسرائیل دانسته و تأکید کرده که به اقدامات خود برای رفع تهدیدات امنیتی ادامه خواهد داد.
در مقابل، مقامات لبنانی بارها اعلام کردهاند که اسرائیل بهصورت سیستماتیک حاکمیت لبنان را نقض میکند، با وجود توافق آتشبس حاصلشده در نوامبر ۲۰۲۴. به گفته آنان، نیروهای اسرائیلی همچنان در پنج نقطه استراتژیک جنوب لبنان از جمله بخش شمالی روستای «غجر» حضور دارند که این امر از نظر لبنان نوعی اشغالگری و نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب میشود.
