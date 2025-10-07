ابتکار سه برادر مسلمان برای احداث یک باشگاه بدنسازی با موازین اسلامی در زوریخ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در روز ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر)، اولین باشگاه بدنسازی اسلامی سوئیس (حلال جیم) در شهر زوریخ افتتاح میشود. این باشگاه که با نام «۹۵۴ استودیو» شناخته میشود، توسط سه برادر مسلمان تأسیس شده و هدف آن ارائه فضایی مناسب برای مسلمانان و غیرمسلمانان است.
ویژگیهای مهم باشگاه:
- ساعات تمرین تفکیکشده بر اساس جنسیت: زنان میتوانند هر روز هفته تمرین کنند، در حالی که مردان تنها در روزهای سهشنبه، پنجشنبه و یکشنبه از ساعت ۱۲ ظهر تا نیمهشب و همچنین شنبهها از نیمهشب تا ۱۱:۵۹ صبح اجازه تمرین دارند.
- مواد خوراکی حلال: ارئۀ میانوعدهها و نوشیدنیهای حلال برای اعضا.
- فضای اختصاصی برای نماز: این باشگاه یک بخش ویژه برای نماز در نظر گرفته است.
- عملکرد بدون پرسنل: باشگاه به صورت خودکار و بدون حضور پرسنل عمل میکند. اعضا میتوانند از طریق اپلیکیشن مخصوص، اطلاعات بهروز را دریافت کنند.
- اقدامات امنیتی: برای اطمینان از امنیت اعضا، سیستم دسترسی دیجیتال، دوربینهای مداربسته در ورودی و گشتهای منظم توسط یک شرکت امنیتی خصوصی در نظر گرفته شده است.
- پذیرش عمومی: اگرچه این باشگاه بهویژه برای مسلمانان طراحی شده است، اما برای عموم مردم نیز باز است.
گفتنی است این باشگاه به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، بهشدت مورد استقبال قرار گرفته و طبق اعلام مؤسسان آن، ۵۰ درصد از اشتراکهای عضویت قبل از افتتاح رسمی به فروش رفته است.
