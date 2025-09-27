جلسه سالانه اتحادیۀ مسلمانان سوئیس به‌ بهانۀ مسائل امنیتی لغو شد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه سالانه اتحادیۀ مسلمانان سوئیس که قرار بود فردا یک‌شنبه در منطقۀ هاگندورف در ایالت سولوتورن این کشور برگزار شود، به بهانۀ نگرانی‌های امنیتی لغو شد.

«مصطفی صالح» رئیس اتحادیۀ مسلمانان سوئیس، در گفت‌وگو با خبرگزاری محلی ۲۰ Minuten با تأیید لغو این جلسه، اعلام کرد: این تصمیم در همکاری و هماهنگی با مسئولان محلی اتخاذ شده است.

این نشست تحت عنوان «چالش‌ها و فرصت‌ها برای جوانان مسلمان در سوئیس» برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود شامل کارگاه‌ها و بحث‌هایی درباره چگونگی سازگاری هویت اسلامی با فرایند ادغام در جامعه سوئیس باشد.

یکی از مانع‌تراشی‌ها برای این جلسه، دو سخنران مدعو بودند که یکی صرفاً در فیسبوک از عملیات طوفان‌الاقصی حمایت کرد و آن را تبریک گفته بود. هرچند این دو سخنران با حواشی ایجاد شده قرار بود دیگر در این جلسه شرکت نکنند.

همچنین اخیراً دارایی‌های بنیان‌گذار سوئیسی اتحادیۀ مسلمانان سوئیس هم به دلایل ادعایی فرانسه، توسط این کشور مسدود و ضبط شده است.

در همین راستا، رئیس شورای شهر هاگندورف گفت: به درخواست ما، هر دو سخنران مدعو از جلسه کنار گذاشته شدنده بودند ولی باز مسائل امنیتی وجود داشت و علاوه بر این، افرادی قصد داشتند یک مراسم یادبود برای قربانیان غزه برگزار کنند.

