به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدحسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، در نشست خبری هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدره؛ کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه که روز سهشنبه در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، به تشریح اهداف و پیامهای این اجلاس پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت سالگرد عملیات بزرگ طوفانالاقصی و یاد و نام شهدای جبهه مقاومت، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، گفت: باید ندای مظلومانه مردم فلسطین و همه مظلومان جهان را گسترش دهیم و همصدایی و اتحاد میان همه آزادیخواهان و فریادگران ظلمستیزی در جهان ایجاد کنیم. خداوند متعال دستور داده است که مظلومان از خود دفاع کنند، با دشمنان مقابله نمایند و در این راه آنان را پیروز میگرداند. ما به پیروزی مظلومان و مقاومت در برابر ستمگران و نابودی رژیم قدس و حامیانش ایمان داریم و میدانیم که این وعده الهی به تحقق خواهد پیوست.
آیت الله اختری با اشاره به برگزاری هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدره، بیان کرد: این اجلاس با هدف همسویی و همافزایی سازمانها، مؤسسات و مجموعههای حامی فلسطین و مدافع حقوق کودکان فلسطینی برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: عدهای که ایمان به مقاومت ندارند، تلاش میکنند این حرکت بزرگ را کماثر جلوه دهند، اما واقعیت این است که طوفان الاقصی رژیم اشغالگر قدس را بهشدت تضعیف، نگران و دچار آشفتگی کرده است. رژیم صهیونیستی امروز گرفتار بحرانهای متعددی درونی است و حتی حمایت رژیم جنایتکار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز نتوانسته آن را نجات دهد. آنان کور خواندهاند؛ زیرا با اعتقاد و ایمانی که ملتهای مقاوم دارند، پیروزی از آن جبهه مقاومت است و آیندهای جز زوال و نابودی در انتظار صهیونیسم جهانی نخواهد بود.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ادامه داد: مردم فلسطین بهویژه در غزه در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. محاصره کامل اقتصادی و درمانی و گرسنگی دادن به مردم مظلوم غزه ظلم آشکاری است، با این حال آنها همچنان ایستاده و مبارزه میکنند. دشمن صهیونیستی به هیچیک از اهداف خود نرسیده است؛ گروگانها آزاد نشدند، کوچ اجباری مردم غزه محقق نشد و خلع سلاح مقاومت نیز ناکام ماند. امروز حماس قدرتمندانه در صحنه حضور دارد و رژیم صهیونیستی ناچار به گفتوگو با آن شده است؛ این خود پیروزی بزرگی برای مقاومت و خاری در چشم صهیونیستهاست.
آیت الله اختری در ادامه با اشاره به ناوگان جهانی صمود و تلاش آزادیخواهان برای شکستن محاصره غزه گفت: از تمامی فعالان ناوگان صمود که با وجود مشکلات فراوان برای یاری مردم غزه گام برداشتند، قدردانی میکنیم. این حرکت برگ زرینی در تاریخ مقاومت است و نشان داد که ملتهای آزاده با وجدان بیدار خود، صرفنظر از دین و ملیت، در کنار مردم فلسطین ایستادهاند. بدون تردید این حرکت ادامه خواهد یافت و از نشانههای روشن پیروزی طوفان الاقصی است.
وی درباره جزئیات اجلاس اظهار داشت: هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمدالدره؛ کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۸ صبح در سالن اجلاس سران برگزار میشود. شخصیتهایی از ۳۲ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت و حدود ۱۰۰ مهمان خارجی شرکت میکنند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین افزود: چهار کمیسیون تخصصی شامل؛ کمیسیون سیاسی و حقوقی، رسانه و فضای مجازی، زنان و کودکان، و کمیسیون شبکهسازی و گسترش همکاری سازمانهای مردمنهاد حامی فلسطین در سطح جهان نیز در حاشیه این اجلاس برگزار خواهد شد.
آیت الله اختری، اجتماع دانش آموزان مدارس همراهان مقاومت شهر تهران، بازدید شرکت کنندگان اجلاس از جاذبه های گردشگری و تاریخی و بازدید از مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دیدار با رئیس شورای شهر تهران، را از دیگر برنامههای جانبی هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی عنوان کرد.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در پایان تأکید کرد: امیدواریم با توجه به شرایط کنونی و در سایه ایستادگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و حمایت ملت مسلمان و شریف کشورمان، این اجلاس بتواند جلوهای از وحدت، انسجام و همبستگی جهانی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین را به نمایش بگذارد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما