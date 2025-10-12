  1. صفحه اصلی
لزوم توجه به رویکرد فرهنگی، جامع و آینده نگر به موضوع مهاجرت

۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲
کد خبر: 1737655
اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای تخصصی حوزوی ضمن بررسی گزارش میز مهاجرت، بر اهمیت انسجام فرهنگی و ارائه نظرات کارشناسی در ابعاد ماموریتی شورا تاکید نمودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و دومین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای تخصصی حوزوی با حضور اعضا و محققان شب گذشته در قم، برگزار شد.

اعضا در این جلسه پس از شنیدن گزارش میز مهاجرت در خصوص مسائل این حوزه بحث و تبادل نظر کردند.

محققان و کارشناسان در این نشست با بررسی نحوه سیاستگذاری در مساله مهاجرت بر نکاتی همچون نگاه تمدنی در عین توجه به تنوع قومی و مذهبی، تفکیک ساحت های سیاستی  و تقنینی، لزوم رویکرد فرهنگی، جامع و آینده نگر، توجه به مولفه های انسجام فرهنگی و تمرکز بر ارائه نظرات کارشناسی در ابعاد ماموریتی شورای تخصصی تاکید کردند.

