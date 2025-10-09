تهدید فرماندهان طالبان برای تغییر مذهب شیعیان اسماعیلیه بدخشان افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع محلی در استان بدخشان افغانستان میگوید که تهدید فرماندهان طالبان در برخی از شهرستانهای این استان علیه شیعیان اسماعیلیه افزایش چشمگیر داشته و آنان را وادار به تغییر مذهب کردهاند.
این منبع که نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز چهارشنبه(۱۶ مهر) به خبرنگار ابنا گفت: مسئولین دست بالا در ولایت/استان بدخشان در مورد اعمال فشار فرماندهان طالب علیه شیعیان اسماعیلیه چیزی نمیگویند و این امر به عنوان موضوع نگرانکننده در سطح حکومت محلی قابل توجه نیست، اما در ولسوالی/شهرستانهای دور که خدمات مخابراتی و ارتباطات ضعیف است، فرماندهان محلی عقیده، افکار و دیدگاهشان را بر شیعیان اسماعیلیه تحمیل میکنند.
این منبع که از شیعیان استان بدخشان در شمال افغانستان است، در ادامه اظهار داشت که معلومات تازه نشان میدهد که فرماندهان محلی طالبان در برخی از شهرستانهای این استان از جمله «درواز» تعدادی از شیعیان اسماعیلیه را به اجبار وادار به تغییر مذهب کردهاند.
او خاطرنشان ساخت که فرماندهان طالبان این اقدامشان را حتی در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و گفتهاند که اسماعیلیهها مسلمان و به اهل سنت پیوستهاند؛ تبلیغاتی که حتی برخی از بزرگان اهل سنت را ناراحت کرده است.
طبق اظهارات این منبع شیعه، این اقدامات در مجموع کار افراد سلفی و داعشی است که در درون منطقه صورت میگیرد، اما علنی بیان نمیشود.
شایان ذکر است، پیشتر از این نیز پیروان شیعه اسماعیلیه استان بدخشان در شهرستان درواز از نقض گسترده آزادیهای مذهبیشان تسط فرماندهان محلی طالبان شکایت کرده بودند.
با وجود شکایت این افراد، فرماندهان محلی طالبان با بازنشر تصاویر مراسم تغییر مذهب شیعیان اسماعیلیه و مسلمان خواندن آنان پس از تغییر مذهب، موجات ناراحتی مضاعف را فراهم کردند.
...........
پایان پیام/
نظر شما