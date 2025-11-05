رد درخواست مسلمانان اندلس اسپانیا برای اختصاص یک قبرستان ویژه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی منطقۀ خودمختار اندلس اسپانیا درخواست جامعه اسلامی «الرحمت» برای اختصاص دادن فضایی ویژه جهت دفن مسلمانان در قبرستان شهرداری آلخسیراس را رد کرد.

رئیس جامعه اسلامی، محمد الکمّاس المقادم، تأکید کرد که این درخواست نه یک امتیاز خاص، بلکه حقوقی مشروع است که در قوانین اسپانیا، از جمله قانون ۲۶/۱۹۹۲ درباره همکاری با کمیسیون اسلامی اسپانیا، به رسمیت شناخته شده است. به گفته وی، هدف ایجاد یک قبرستان جداگانه نیست، بلکه تعیین محدوده‌ای در قبرستان موجود برای دفن بر اساس آیین اسلامی است.

شهرداری آلخسیراس در جریان پرونده استدلال کرده بود که قبرستان بوتافوگوس دارای منطقه وسیعی است که افراد با هر دین و آیینی می‌توانند دفن شوند. با این حال، جامعه اسلامی این ادعا را رد کرده و گفته است هیچ فضایی مطابق با موازین مذهبی آنان وجود ندارد و هیچ رویه اداری برای این کار تعبیه نشده است، که موجب شد آنها به دادگاه مراجعه کنند.

جامعه اسلامی تأکید دارد که هیچ مانع بهداشتی یا محیط‌زیستی برای تحقق درخواست آنها وجود ندارد و معتقد است که مخالفت صرفاً ناشی از «کمبود اراده سیاسی» است، نه دلایل فنی. این جامعه همچنین اعلام کرده است که حکم دادگاه عالی منطقۀ خودمختار اندلس اسپانیا صرفاً بر مبنای مسائل رویه‌ای صادر شده و نه ماهیت مشروعیت حقوقی درخواست آنان، و بررسی خواهند کرد که حکم را در دیوان عالی اسپانیا پیگیری کنند.

محمد الکمّاس المقادم در پایان اظهار داشت: ما می‌خواهیم مسلمانان آلخسیراس بتوانند عزیزان خود را مطابق با ایمان خود در همان قبرستان شهرداری که متعلق به همه شهروندان است، بدرقه کنند و به خاک بسپارند.

