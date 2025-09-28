تقدیر مسلمانان مناطق خودمختار ملیله و سبته از سخنان پادشاه اسپانیا در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعۀ مسلمانان منطقۀ خودمختار ملیله، تحت حاکمیت اسپانیا، با بیان اینکه فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، در سخنان خود در سازمان ملل دربارۀ غزه انسانیت و قاطعیت نشان داد، اظهار داشت: اسپانیا نمیتواند در برابر آنچه در غزه میگذرد چشم بر هم بگذارد.
احمد موه، رئیس مسلمانان شهر ملیله با تمجید از فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، گفت: اظهارات پادشاه قاطع و سرشار از انسانیت بود و بازتابدهندۀ تعهد اخلاقی به اصول جهانی عدالت و کرامت است.
وی افزود: جامعۀ مسلمانان از موضع پادشاه، در شرایطی که با خشونت و رنج هزاران خانواده همراه است، بهشدت و با شور و احساس استقبال میکند.
احمد موه، سخنان فیلیپه ششم را فراتر از از چارچوب دیپلماتیک عنوان کرد و گفت: پیام پادشاه بعدی جهانی دارد؛ این اظهارات راهنمایی است تا نهادها و شهروندان در برابر بیعدالتی سکوت نکنند.
جامعۀ مسلمانان ملیله اظهارات فیلیپه ششم را صدا دادن به بیصداها تعبیر کرد و اظهار داشت: سخنان او ارزش و امیدی به کسانی میبخشد که رؤیای صلحی عادلانه و پایدار برای فلسطین را در سر دارند.
این نهاد مسلمانان با بیان این که شهر ملیله، شهری با تنوع فرهنگی و مذهبی، بهگونهای ویژه و عمیق با بحران غزه همدلی دارد، تأکید کرد: چنین اظهاراتی باید الهامبخش باشند تا جامعۀ مدنی و نهادهای اسپانیایی تعهد خود به عدالت بینالمللی، کرامت ملتها و جستوجوی راهحلی برای تحقق صلحی عادلانه و پایدار در فلسطین را حفظ کنند.
همچنین مسلمانان بندر سبته، دیگر منطقۀ تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، با استقبال از این بیانیه از فیلیپه ششم تقدیر کردند.
شایان ذکر است سالهای زیادی شهرهای بندری ملیله و سبته محل منازعۀ مراکش و اسپانیا بوده و سران این کشور آفریقایی بر مالکیت این دو منطقه تأکید دارند و خواستار خروج نیروهای اسپانیایی بودهاند.
پادشاه اسپانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بهشدت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرده بود و گفت: ما فریاد میزنیم، درخواست میکنیم و تقاضا میکنیم که این قتل عام را اکنون متوقف کنید. میخواهیم بیش از این در میان قومی که چنین خردمند و باستانی هستند و در طول تاریخ رنج زیادی کشیدهاند، مرگ و میر رخ ندهد.
