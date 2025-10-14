نگاهی به وضعیت فرهنگی و علمی سرزمین غزه؛ بخش دوم/ سادات، علما و مساجد غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته طوایف ساکن در منطقه غزه مورد بررسی قرار گرفت. در میان این افراد این طوایف، لیستی بلند از شخصیتهای برجسته میتوان یافت که در میان آنان بیش از ۳۰ علامه، ۱۰ شیخالاسلام، ۶۰ قاضیالقضات و ۱۲ امیر شناخته شده دیده میشود. فهرست برخی از این شخصیتهای فرهنگی غزه در طول قرون گذشته در کتاب «اعلام من مدینه غزه» تالیف «فواد عیسی سالم» ذکر شده است.
با ذکر اینکه اینکه مزار حضرت «هاشم» جد اعلای پیامبر اکرم(ص) در این منطقه قرار گرفته، اما بدون شک، مشهورترین شخصیت متولد شده در غزه «محمد بن ادریس بن عباس» مشهور به «امام شافعی» میباشد که یکی از ائمه اربعه مذاهب چهارگانه اهل سنت شناخته میشود.
سادات غزه
سادات نیز در میان اهالی غزه، به عنوان «شرفا» شناخته میشوند که اصالت آنان به سادات مهاجر مدینه بازمیگردد. در میان اهالی غزه، چهار طایفه شناخته میشوند که از سادات هستند و دارای نسبنامه معتبر هستند: «سادات حسینی» که از حدود سال ۸۰۰ میلادی ابتدا به قدس مهاجرت کرده و بعد از مدتی به غزه نقل مکان کردهاند.
«سادات سِی سالم» که از ساداتی هستند که از نوادگان امام حسن(ع) بوده که از قرن سوم هجری در غزه ساکن هستند. سادات «هاشمی» نیز از نوادگان «هاشم»، جد اعلای پیامبر(ص) شناخته میشوند. «سادات عقیلی» نیز از نسل «عقیل ابن ابیطالب» هستند که در ابتدا مقیم نابلس بوده و سپس در غزه ساکن شدند.
خاندان «حلیمی» نیز در این منطقه ساکن هستند که خود را از نوادگان «حلیمه سعدیه»، دایه پیامبر اکرم(ص) میدانند. برخی از محققان نیز معتقدند گروهی از سادات ساکن در این منطقه از افرادی هستند که از نسل حضرت عباس(ع) شناخته میشوند. در تمامی این خاندان سادات شخصیتهای فراوانی در طول تاریخ شناخته میشوند که به مقام نقابت، سیادت و فتوا رسیدهاند.
در سرزمین غزه ۱۳ آرامگاه مهم مانند مقبره «آل الحسینی» واقع در حی الدرج، مقبره «شیخ سالم» در حی الزیتون، مقبره «علی بن مروان» در حی التفاح وجود دارد که بسیاری از آنان دارای زیارتگاه میباشند.
۱۰ مسجد جامع نیز در این منطقه وجود دارد که مسجد جامع سید هاشم، که مزار جد پیامبر(ص) در این مکان قرار دارد و مسجد جامع «العمری الکبیر» مشهورترین مساجد غزه هستند که دارای کتابخانهای عظیم بوده و حداقل یکهزار کتاب خطی در این مجموعه نگهداری میشد.
اگرچه بسیاری از این بناهای تاریخی در طول حملات گسترده رژیم صهیونیستی در طول حدود ۲۰ سال گذشته، به شدت تخریب شدهاند، اما هویت علمی و فرهنگی مردم سرزمین غزه همواره روندی رو به رشد داشته و تعداد مراکز آموزشی و علمی این منطقه، گواهی روشن بر این مدعاست.
در بخشهای بعدی این نوشته، وضعیت آموزش و پرورش، مدارس علمیه، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سرزمین غزه بررسی میشود.
