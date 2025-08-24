نیروهای قسد، حمله عناصر حکومت جولانی را دفع کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کردند که به حملهای از سوی گروههای مسلح وابسته به حکومت جولانی در حومه استان دیرالزور در شرق سوریه، پاسخ دادهاند و موفق به دفع آن شدهاند.
قسد اعلام کرد: در تلاش ناامیدانهای برای ایجاد آشوب و بیثباتی در منطقه، همزمان با افزایش حملات گروه تروریستی داعش، گروههای مسلح وابسته به دولت دمشق اقدام به حمله به یک پایگاه نظامی متعلق به شورای نظامی کسرة در شهرک الجنینه در غرب دیرالزور کردند. در این حمله از سلاح BKC و پهپاد استفاده شده است.
طبق این بیانیه، نیروهای قسد با قدرت به منابع آتش پاسخ دادند که منجر به وارد شدن تلفات مؤثر به مهاجمان شد. همچنین پنج نفر از نیروهای قسد در این درگیری زخمی شدند که شدت جراحات آنها متفاوت گزارش شده است.
قسد این حمله را اقدامی ناجوانمردانه توصیف کرده و تأکید کرد که چنین اقدامات مانع انجام وظایف آنها نخواهد شد. این نیروها، حکومت جولانی را مسئول مستقیم این حمله دانسته و خواستار کنترل فوری نیروهای وابسته به آن شدند.
در تحولی دیگر، قسد اعلام کرد که از نیمهشب تا ساعت ۵ صبح، مقررات منع رفتوآمد در شهر رقه اعمال خواهد شد.
