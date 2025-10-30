به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور مالزی سامانه هوشمند تصحیح قرآن (iTAQ) را برای تسریع بررسی صحت چاپ و انتشار قرآن راه‌اندازی کرد. این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، فرآیند کنترل دقت چاپ قرآن را به‌طور قابل توجهی سرعت می‌بخشد و بخشی از برنامه‌های دولت برای حفظ اصالت متون مقدس اسلام به‌شمار می‌رود.

در همین راستا، معاون وزیر کشور مالزی، اعلام کرد که این سیستم توسط هیأت کنترل و صدور مجوز چاپ قرآن (LPPPQ) هدایت می‌شود و در کنار نوآوری‌های تکنولوژیک، مسئولیت تضمین صحت متن قرآن و رعایت قوانین اسلامی را نیز رعایت می‌کند. او تأکید کرد که iTAQ مانعی برای پیشرفت نیست، بلکه یک فیلتر محافظتی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به صحت قرائت و فهم قرآن میان مسلمانان است.

علاوه بر iTAQ، وزارت کشور سیستم حرفه‌ای مشاوران قرآن (ProQuran) را نیز معرفی کرده است تا کیفیت مشاوران منصوب‌شده توسط صنعت چاپ و نشر قرآن بهبود یابد. این اقدامات بخشی از برنامه‌های جامع برای تضمین استانداردهای دینی و حرفه‌ای در چاپ قرآن محسوب می‌شوند.

معاون وزیر کشور مالزی همچنین اعلام کرد که طی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال جاری بیش از ۵۳ هزار نسخه و موارد قرآنی که ناقض قانون چاپ متون قرآنی سال ۱۹۸۶ (قانون ۳۲۶) بودند، ضبط شده و ۲۹۵ پرونده تحقیقاتی گشوده شده است. تنها در ماه رمضان، ۲۰۱ پرونده ثبت شد و اقدامات اجرایی شامل جریمه‌ای به مبلغ تقریبی ۹۵۷ هزار و ۷۶۲ رینگیت مالزی بود.

.........

پایان پیام