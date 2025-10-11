واکنش نبیه بری به حمله امروز اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان امروز شنبه تاکید کرد که تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان، اصول ثابت لبنان را تغییر نخواهد داد.

به گزارش المنار، وی گفت که حمله بامداد امروز، موجب تغییر در اعتقادات مردم لبنان که مجددا جان و منازل و منابع درآمد خود را فدای پایبندی به سرزمین و حق خود در زندگی با کرامت می‌کنند، نخواهد شد.

بری افزود که این حمله تنها حمله به المصیلح و صاحبان تاسیسات صنعتی در آن نبود، بلکه حمله به کل لبنان و همه مردم آن بود به گونه‌ای که خون مسیحی و مسلمان در صحنه‌ای جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل به هم آمیخته شد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که از آنجا از المصیلح برای لبنان و در مقابله با حملات مستمر به حاکمیت و کرامت ملی آن باید متحد شویم.

حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به لبنان، منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن 7 نفر شد.

پیش از این نیز جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در واکنش به این حمله، گفت که خطر تجاوز اخیر علیه لبنان از آنجاست که پس از توافق آتش بس در نوار غزه و پس از موافقت طرف فلسطینی با سازوکار مهار سلاح و از دسترس خارج کردن صورت گرفته است.



