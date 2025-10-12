به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهید طهرانچی از دانشمندان هستهای کشورمان بود که در ترور ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید.
این شهید بزرگوار از جلسه دیدار با شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل شهید حزبالله لبنان خاطرهای نقل کرده است:
من یک بار توفیق دیدار از نزدیک سید حسن نصرالله در لبنان را داشتم که در مورد موضوعات علمی و توسعه آموزش دانشگاهی در لبنان بود. ایشان یک خاطرهای را تعریف کرد که نشان میدهد چقدر مسأله توسعه دانش و تخصص برای آنها اهمیت داشته و چقدر قدرتآفرین است و برایش برنامهریزی کردهاند.
سیدحسن نصرالله گفتند: «اول که من آمدم، همهی بچههای شیعه یا کارگر بودند یا در حوزهی خدمات شهری کار میکردند؛ ولی الان کنکور که برگزار میشود، از حزبهای دیگر به من میگویند که در بین ده نفر اول، یک جای خالی برای الکساندر یا عثمان بگذار؛ یعنی همه شدهاند فاطمه، حسن، محمّد و حسین. الان ده نفر اول کنکور لبنان، بچههای شیعه هستند. در این سی سال، جامعهی شیعه از جامعهی کارگری به جامعهی تخصصی ارتقاء پیدا کرده و جامعهی تخصصی لبنان روی دست شیعه قرار گرفته است.»
سیدحسن با افتخار نقل میکرد که بچههای شیعه نسلی هستند که دارند بهترین پزشکها و بهترین مهندسهای لبنان میشوند. بنابراین ایشان در جامعهسازی شیعی در لبنان، به ابعاد تخصص و علم هم توجه ویژهای داشتند که واقعا قابل مطالعه است.
..................
پایان پیام
نظر شما