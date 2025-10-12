به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سالن اجلاس سران در تهران امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ میزبان نمایندگانی از جبهه مقاومت و دیپلمات‌های کشورهای منطقه اجلاسی بود که با محوریت کودکان و نوجوانان فلسطین گردهم آمده بودند.

در این اجلاس بین‌المللی علاوه بر آیت‌الله اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، رجا الکومی از غزه، عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب‌الله در ایران، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

انزوای بی‌سابقه اسرائیل و پیروزی جهانی مقاومت

آیت‌الله اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، در سخنرانی خود در هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: امروز شاهد بیشترین نفرت و انزجار جهانی علیه رژیم اشغالگر قدس هستیم و جهان علیه اسرائیل برخاسته است.

وی تأکید کرد که این رژیم علاوه بر شکست‌های نظامی، در انزوای وحشتناکی قرار گرفته است و شعار ملت‌ها در حمایت از فلسطین، افتخار بزرگی برای مقاومت است. او همچنین اشاره کرد که پس از طوفان الاقصی، اسرائیل به عنوان دشمن مشترک انسانیت شناخته شد و دلیل اصلی ناامنی جهان معرفی گردید.

لزوم بازسازی غزه و نقش ایران در حمایت از فلسطین

وی با اشاره به تقدیم بیش از ۷۶ هزار شهید، که ۲۰ هزار نفر از آنان کودک بودند، تأکید کرد که بازماندگان غزه چشم به جهان اسلام دارند و خواستار همت برای بازسازی مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها شد.

اختری همچنین بر نقش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت ایران از ابتدای انقلاب در کنار فلسطینیان ایستاده و با موشک‌های خود درسی به اسرائیل داد که هرگز فراموش نخواهد شد.

حماسه ۷ اکتبر و شکست پروژه استعماری غرب

آیت‌الله اختری عملیات ۷ اکتبر را روزی الهی و موجب افتخار مؤمنان دانست که با ایستادگی مردم فلسطین، هیمنه رژیم اشغالگر شکست.

وی این عملیات را پاسخی به ۷۷ سال جنایت دانست که منجر به فروپاشی پروژه استعماری غرب (به رهبری کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه که جنگ مشترکی را آغاز کردند) در قلب سرزمین‌های ما شد.

تداوم جنگ و زنده‌بودن مقاومت

رئیس کمیته حمایت از انقلاب فلسطین هشدار داد که جنگ و رنج مردم غزه هنوز پایان نیافته و مسیر رساندن کمک‌ها باید ادامه یابد، زیرا فلسطین صرفاً یک مسئله جغرافیایی نیست، بلکه یک تفکر است.

وی با تأکید بر زنده بودن حماس، اعلام کرد که تا آزادی آخرین وجب از خاک فلسطین، مقاومت با سلاح باقی خواهد ماند و کودکان پرچم آزادی را بالا خواهند برد.

دستاوردهای طوفان الاقصی و شروط صلح

اختری به رسمیت شناخته شدن فلسطین توسط کشورهای مختلف و اجرایی شدن آتش‌بس را پیروزی‌هایی دانست که از دستاوردهای طوفان الاقصی است، از جمله توقف حمایت نظامی برخی کشورها مانند آلمان.

وی تأکید کرد که مقاومت ابتکار عمل را به دست گرفته و اجازه نخواهد داد سلاح مقاومت گرفته شود. او شروط توقف جنگ را خروج اشغالگران و ورود کمک‌ها دانست و خواستار شد که برادران عرب برای این امر تضمین دهند و جهان خواستار توقف جنگ و آزادی ۲ هزار اسیر فلسطینی شود.

یمن همیشه در کنار فلسطین خواهد بود

ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس اظهار کرد: طوفان الاقصی اثبات کرد همه سازمان‌های بین‌المللی وهم و خیالی بیش نیست.

وی تاکید کرد: نباید حجم این جنایت‌ها فراموش شود، باید چشم ما باز و دست‌های ما بر ماشه باشد، این دشمن اهل خیانت و عدم التزام به توافق‌های بین‌المللی است.

الدیلمی گفت: مردم فلسطین مقاومت کردند و این ایستادگی بود که دشمن را مجبور کرد برای صلح التماس کند. اگر دشمن به میدان باز گردد ما هم باز خواهیم گشت، ما در یمن با برادرانمان در فلسطین هستیم.

سفیر یمن افزود: نباید از رژیم صهیونیستی غفلت کرد، ما در این محور از روز اول این وظیفه را به عهده گرفتیم و مسیر حمایت از فلسطین را ادامه خواهیم داد.

تقدیر نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ایران و محور مقاومت

ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران دیگر سخنران این اجلاس بین‌المللی بود که تاکید کرد: با آتش‌بس انجام شده، جنگ پایان نیافته، ویرانی‌های زیادی رخ داده و آنچه در غزه اتفاق افتاده وظیفه تصویر و رسانه است که حجم ویرانی را نشان دهد.

وی با تاکید بر اینکه صلح بدون عدالت ممکن نیست افزود: هر کسی که در این جنگ شرکت نکند و سهمی نداشته باشد در جبهه باطل است.

ابوشریف بیداری جهانی پس از طوفان‌الاقصی را یکی از نتایج این عملیات تاریخی برشمرد و افزود: حمایت از فلسطین در جهان حتی در آمریکا نیز افزایش یافت و ما باید جهاد را در همه بخش‌ها ادامه دهیم و مانع عادی‌سازی شویم.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان از جمهوری اسلامی ایران، لبنان، یمن و تمام محور مقاومت به دلیل حمایت‌ها تشکر و قدردانی کرد.

همه مومنان و مردم فلسطین به عملیات طوفان‌الاقصی افتخار می‌کنند

خالدالقدومی نماینده حماس در ایران نیز در سخنانی در اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اعلام کرد: روز هفتم اکتبر روز آغاز عملیات طوفان‌الاقصی از ایام‌الله است که همه مؤمنان و مردم فلسطین به آن افتخار می‌کنند. مردم غزه با مقاومت و ایستادگی تمام نقشه‌های دشمنان را به شکست کشاندند.

القدومی افزود: امروز بعد از دوسال از عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی در برابر عالم به عنوان دشمن مشترک برای انسانیت تبدیل شد و دنیا فهمید دلیل اصلی و نبود امنیت در دنیا این رژیم است. جهان دریافت که مردم فلسطین در غزه و همه جای دیگر سرافراز ایستادند و به خاطر ایستادگی مردم فلسطین برای ثبت یک حماسه بزرگ، هیمنه این رژیم اشغالگر شکست.

نماینده حماس در ایران گفت: بیش از ۷۶ هزار شهید تقدیم کردیم که ۲۰ هزار نفر فقط کودکان بودند و این‌ها فقط عدد نیستند، هر کدام از این‌ها یک کودک از میان کسانی است که به شهادت رسیده‌اند، با این حال جنگ به پایان نیافته و جنگ و رنج‌های مردم ما در غزه ادامه دارد و باید حمایت‌ها از فلسطین همچنان ادامه یابد.

القدومی گفت: حماس زنده است و تا زمانی که کودکان ما پرچم آزادی را بالا ببرند، مقاومت وجود خواهد داشت، مقاومت دست به قبضه سلاح دارد و تا آزادی کامل راه خود را ادامه می‌دهد.

وی با تحلیلی از وقوع آتش‌بس در غزه گفت: ترامپ پس از انزوا و اعلام نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی و وقتی کشورهای مختلف به دنبال به رسمیت شناختن فلسطین رفتند، آتش‌بس را اجرایی کرد. این پیروزی بزرگی است و آن‌ها شکست خوردند. نباید از اهمیت این وحدت بین‌المللی بکاهیم.

نماینده حماس در تهران تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد که سلاح مقاومت از دست ما گرفته شود، این سلاح تا آزادی فلسطین خواهد بود. اگر می‌خواهید جنگ را متوقف کنید، باید اشغالگران خارج شوند و کمک‌ها وارد غزه شود؛ بنابراین برادران عرب تضمین دهند.

تقابل تاریخی و شکست جنگ ترکیبی دشمن

سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور نیز در این اجلاس طی سخنانی تأکید کرد که مقاومت حماس و مردم غزه، رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد.

وی با اشاره به جنایات بی‌سابقه اسرائیل و سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر، بر اهمیت استمرار نشست‌های بین‌المللی در این برهه تأکید کرد.

او همچنین هشدار رهبر معظم انقلاب درباره هجمه دشمن در قالب «تهاجم فرهنگی» و «ناتو فرهنگی» علیه ارزش‌های اسلامی را یادآور شد.

اوحدی اظهار داشت که تاریخ وارد یک تقابل سرنوشت‌ساز شده که عملکرد صحیح در آن منجر به پیروزی بزرگ برای دنیای اسلام و محور مقاومت خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در خصوص «جنگ ترکیبی» دشمن، بیان کرد که تلاش استکبار برای زمین‌گیر کردن قدرت نظامی از طریق حذف فرماندهان ناموفق بود، زیرا مردم برخلاف تصور دشمن، از نظام جمهوری اسلامی و فرماندهان خود دفاع کردند.

....................

پایان پیام