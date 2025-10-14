به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در میان اشک‌های شادی و اندوه، خانواده‌های اسرای فلسطینی آزادشده از زندان‌های رژیم اسرائیل، عزیزان خود را با آغوشی گرم و احساسی عمیق پذیرفتند. این استقبال در حالی صورت گرفت که نیروهای اشغالگر اسرائیلی با اعمال فشار، مانع برگزاری مراسم‌های جشن و گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند.

ظهر روز دوشنبه، رژیم اسرائیل نخستین گروه از زندانیان شامل ۹۶ نفر از محکومان به حبس ابد و احکام سنگین را از زندان «عوفر» در غرب رام‌الله آزاد کرد و آن‌ها را به ساختمان فرهنگی رام‌الله در بیتونیا منتقل نمود. این اقدام در چارچوب مرحله اول توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل انجام شد.

رسانه‌های فلسطینی لحظات بازگشت آزادشدگان به خانه‌هایشان در مناطق مختلف کرانه باختری و نوار غزه را منتشر کردند. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، صحنه‌های احساسی دیدار دوباره با مادران، همسران و فرزندانی را نشان می‌دهد که سال‌ها از دیدارشان محروم بودند.

پدر احمد قنبع، اسیر آزادشده از جنین که به حبس ابد و ۲۶ سال زندان محکوم شده بود، از مقاومت فلسطین بابت این «دستاورد بزرگ» و آزادی فرزندش که امیدی به رهایی نداشت، قدردانی کرد.

مرحله دوم آزادی شامل ۱۵۴ زندانی دیگر با احکام سنگین است که قرار است از نوار غزه به کشورهای عربی منتقل شوند. همچنین، ۱۷۱۸ نفر از اهالی غزه پس از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‌اند.

شادی ابو سیدو، یکی از آزادشدگان، از شرایط سخت بازداشت و نبود غذا و آب کافی در زندان‌های اسرائیل گفت. تصاویر دیدار او با خانواده‌اش پس از ۲۰ ماه زندان، لحظاتی تأثیرگذار را ثبت کرد.

یاسر ابو ترکی از الخلیل که پس از ۲۰ سال زندان آزاد شد، تأکید کرد که آخرین روزهای جنگ بدترین روزها در زندان بودند. یکی دیگر از آزادشدگان گفت: «از شدت رنج، موهایم سفید شد.»

برخی از اسرای فلسطینی اذعان کردند که ترجیح می‌دادند در غزه بمیرند تا اینکه در زندان‌های اسرائیل باقی بمانند. آن‌ها از کاهش شدید وزن خود به‌دلیل گرسنگی عمدی و شرایط طاقت‌فرسا خبر دادند.

طبق گزارش نهادهای مرتبط با امور اسرا، بیش از ۱۱ هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و با شرایطی فاجعه‌بار از جمله شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی مواجه‌اند؛ شرایطی که منجر به شهادت شماری از آن‌ها شده است.

جنبش حماس در واکنش به شهادت‌های اسرای آزادشده، این رفتارها را «نماد بارز سادیسم و فاشیسم مدرن» دانست و تأکید کرد که این جنایات، مسئولیت سنگینی را بر دوش نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی برای توقف فوری این نقض‌ها و تضمین آزادی زندانیان قرار می‌دهد.

حماس همچنین اعلام کرد که مقاومت فلسطینی با اسرای دشمن طبق ارزش‌های اسلامی، ملی و انسانی رفتار کرده و جان آن‌ها را حفظ نموده، در حالی که ارتش اسرائیل روزانه به شکنجه و تحقیر اسرای فلسطینی ادامه می‌دهد. این جنبش، آزادی اسرا را «دستاوردی ملی و نقطه‌ای درخشان در مسیر مبارزه» توصیف کرد.

