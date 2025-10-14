یورش نظامیان اسرائیلی به منازل اسرای آزادشده در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی آزادی گسترده اسرای فلسطینی در چارچوب توافق تبادل میان جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و رژیم اسرائیل، نیروهای اشغالگر شامگاه گذشته و بامداد امروز به مناطق مختلفی از کرانه باختری یورش برده و منازل شماری از اسرای آزادشده را مورد تفتیش قرار دادند.
بر اساس گزارشهای محلی، نظامیان اسرائیلی به شهرهای طوباس، طولکرم، قلقیلیه، و مناطق طمون، روجیب، رفیدیا و اردوگاههای عسکر و الدهیشه در نابلس و بیتلحم حملهور شدند.
در شهر رامالله نیز منزل یکی از اسرای آزادشده در محله عین مصباح مورد بازرسی و تخریب قرار گرفت. همچنین، اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی شاهد گشتزنی نیروهای اسرائیلی در کوچهها و خیابانها بود.
جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان این یورشها، دو فلسطینی در بلده عنبتا و اردوگاه الدهیشه هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شدند.
در استان الخلیل نیز نیروهای اشغالگر به منطقه مقبره الرأس یورش برده و با اعمال محاصره امنیتی، مانع از رفتوآمد دانشآموزان به مدارس شدند. همچنین در محله خله اللبید در شرق اذنا، یکی از منازل به پایگاه نظامی تبدیل شد.
روز گذشته، مردم کرانه باختری با شور و اشتیاق از دهها اسیر آزادشده استقبال کردند. اما نیروهای اشغالگر با یورش به منازل برخی از آنان، خانوادهها را از برگزاری هرگونه مراسم جشن یا فعالیت رسانهای منع کردند.
بر اساس اعلام نهاد امور اسرا و باشگاه اسیر فلسطینی، رژیم اسرائیل روز دوشنبه ۱۹۶۸ اسیر فلسطینی را آزاد کرد؛ از جمله ۲۵۰ نفر از محکومان به حبس ابد و احکام سنگین، و ۱۷۱۸ نفر از اسرای نوار غزه که در جریان جنگ اخیر بازداشت شده بودند.
این اقدامات نظامی در حالی صورت میگیرد که افکار عمومی فلسطین، همچنان در انتظار تضمینهای امنیتی برای اسرای آزادشده و خانوادههای آنان است.
