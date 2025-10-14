آمریکا از نفوذ مردمی مقاومت در عراق هراس دارد 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا عراق، در دیدار با فرماندار قم اظهار داشت: این مجموعه در ایران مأموریتهای مشخصی برعهده دارد که شامل ترویج گفتمان مقاومت، رساندن صدای جبهه مقاومت در محافل علمی دانشگاهی و حوزوی، حضور در نمایشگاههای فرهنگی همچون نمایشگاه کتاب و برگزاری مراسم رونمایی از تازهترین آثار مرتبط با مقاومت و برگزاری یادواره شهدای مقاومت است.
وی با بیان اینکه حمایت از جمهوری اسلامی ایران وظیفهای اعتقادی تلقی میشود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، به عنوان پیشوای جریان مقاومت شناخته میشوند و انتساب به ایشان افتخار نیروهای کتائب سیدالشهداست.
العبادی با اشاره به حوادث جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در آن ایام موکب کتائب سیدالشهدا در تهران هدف حمله مستقیم دشمن قرار گرفت که با ناکامی مواجه شد. همچنین یکی از فرماندهان کتائب سیدالشهدا حیدرالموسوی در مسیر سفر به ایران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
وی با بیان اینکه علت اصلی تحریم کتائب سیدالشهدا از سوی آمریکا، نفوذ اجتماعی این جریان در میان مردم عراق است، اضافه کرد: ایالات متحده از شکلگیری رأی مقاومتی در انتخابات آینده عراق نگران است و تلاش میکند با فشار سیاسی، روند اثرگذاری گروههای مردمی را متوقف کند.
نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا تأسیس دفتر این مجموعه در قم را زمینهساز توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در داخل ایران عنوان کرد.
در پایان این دیدار، فرماندار قم با تأکید بر استمرار همکاریهای دو طرف گفت: پیوند ملتهای ایران و عراق گسستناپذیر است و استان قم همواره پذیرای اتباع کشورهای مختلف، بهویژه دانشجویان و طلاب خارجی در مراکز علمی و دانشگاهی بوده و این میزبانی افتخار جمهوری اسلامی است.
در خاتمه مراسم نیز فرماندار قم کتاب «۶۰۹۰ شهید استان قم» را به نماینده کتائب سیدالشهدا اهدا کرد.
