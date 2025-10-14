تکرار مدل غزه؛ سناریوی جدید آمریکا برای لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه "الاخبار" لبنان فاش کرد که تیم آمریکایی در این کشور به ترویج ایده‌ای پرداخته است که بر اساس آن، در صورت عدم تحقق خواسته‌ها در زمینه خلع سلاح حزب‌الله، امکان تکرار مدل غزه در لبنان وجود خواهد داشت.

غیبت لبنان از اجلاس اخیر شرم‌الشیخ مصر درباره غزه تأییدکننده این مسئله است که لبنان در اولویت‌های کنونی ایالات متحده و طرح «صلح بزرگ» دونالد ترامپ جایی ندارد. این غیبت نگرانی‌هایی را درباره عدم توجه به وضعیت لبنان در میان تحولات منطقه‌ای افزایش داده است.

دولت لبنان در اظهارات خود تصریح کرده که اسرائیل باید به حملات خود علیه این کشور پایان دهد تا مذاکرات درباره مسائل مرزی و دیگر مسائل آغاز شود. رئیس‌جمهور لبنان، عون، تأکید کرد که اسرائیل به توافق‌های قبلی پایبند نبوده و این تنش‌ها تنها به تشدید اوضاع کمک می‌کند.

حملات اخیر به منطقه المصیلح، به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم تنش‌ها و احتمال آغاز مجدد درگیری‌ها در نظر گرفته می‌شود. این حملات موجب تقویت افکار عمومی در لبنان مبنی بر احتمال دورنمای کشمکش با اسرائیل شده است و دولت لبنان نگران فشارهای سیاسی و نظامی بیشتری است.

تحلیل‌گران می‌گویند، ایالات متحده در حال بررسی سناریوهایی برای جنوب لبنان بوده و چندین گزینه از جمله واگذاری جنوب به یک نیروی بین‌المللی در دست بررسی است.

این مسائل در سایه ورود «میشل عیسی»، سفیر جدید ایالات متحده، به لبنان مطرح می‌شود. رفتار و رویکرد این سفیر می‌تواند بر روابط لبنان و اسرائیل تأثیرات عمیقی بگذارد.

در عین حال، در اسرائیل، روزنامه یدیعوت آحارونوت به این مسئله اشاره می‌کند که دولت و ارتش بر اجرای توافقات جدید و متقابل فشار بیشتری بر حزب‌الله داشته‌اند و تأکید می‌کند که وضعیت امنیتی باید به‌طور قاطع و بدون تساهل مدیریت شود.

در کلیت، این تحولات نشان‌دهنده جدیت تهدیداتی است که لبنان در آینده نزدیک با آن مواجه است و نیاز به نظارت و مدیریت دقیق‌تر بحران‌ها دارد.

..............................

پایان پیام/