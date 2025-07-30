به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی‌که اسرائیل ضمن بهره‌گیری از رسانه‌ها و دیپلماسی بین‌المللی، تهدیدهایی را علیه لبنان مطرح می‌کند، حزب‌الله نیز با تجدید ساختار و تقویت «نیروی رضوان» خود، زمینه بازپس‌گیری میدان واکنش را فراهم می‌آورد. این در حالی است که فشار سیاسی و دیپلماتیک بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا و فرانسه درحال افزایش است تا دولت لبنان پرونده انحصار سلاح دولتی را بگشاید.

اسرائیل تلاش دارد از طریق رسانه‌ها و گفتگو با نمایندگان بین‌المللی، لحن فشار سیاسی را علیه لبنان تقویت کند، به‌ویژه با مطرح کردن تهدید مستقیم به دخالت نظامی در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مشخص در داخل. برخلاف تلاش‌های دیپلماتیک، اسرائیل ضمن استفاده از رسانه‌های رسمی خود، سیاست افزایش فشار غیررسمی را دنبال می‌کند تا لایه‌های دولتی در لبنان را نسبت به تهدیدها متقاعد سازد.

گفته شده است که اسرائیل از طریق شتاب در برگزاری نشست‌های داخلی و ارائه پیام‌هایی از جنس تهدیدات غیرمستقیم، اندیشه «اعمال فشار از بیرون» را پی می‌گیرد تا رژیم سیاسی لبنان را با اضطراری جدید مواجه سازد.

در این فضا، حزب‌الله با اتخاذ راهبردی تدریجی مشغول بازسازی توان «قدرت رضوان» ـ واحد نخبه خود ـ است؛ ساختاری که اسرائیل پیش‌تر مدعی سرکوب شمار قابل توجهی از نیروها و تسلیحات آن شده است.

در مقابل، اجماعی نسبی در میان دول خارجی ـ خصوصاً آمریکا و فرانسه ـ به‌وجود آمده است که لبنان باید هر چه سریع‌تر پرونده انحصار سلاح را در دولت باز کند و یا در غیر این صورت «اسموت اسکریبت» ادعایی اسرائیلی اجرایی خواهد شد.

در لبنان، آنچه در داخل جریان دارد، بحث حول تشکیل جلسه ویژه دولت با حضور همه وزرا ـ و احتمال غیبت برخی نمایندگان شیعه ـ است، با انتظار تصمیم‌گیری درباره حصر سلاح در انحصار دولت و تعیین زمان‌بندی اجرایی کردن آن.

هم‌زمان، احزاب لبنانی چون حزب‌اشتراکی، القوات لبنان، و حزب‌الکتائب، تحت حمایت دیپلماتیک سعودی تلاش می‌کنند طرح الزام قانونی انحصار سلاح را به محور و دستور جلسه دولت تبدیل کنند؛ طرحی که مورد تأیید برخی دیپلمات‌های فرانسوی نیز قرار دارد.

در بخشی از این تقاطع فشار، وزیران بلندپایه دولت لبنان به ویژه در نشست‌ها و مواضع رسمی تأکید کرده‌اند که بدون تصمیم عاجل در خصوص انحصار کامل سلاح سیاسی و نظامی، لبنان ممکن است با سناریوی ناخواسته‌ای روبرو شود که در آن اسرائیل به‌صورت مستقیم نقش فعال در مدیریت امنیت داخلی کشور را بپذیرد یا آن را مصادره کند .

اسرائیل از یک‌سو از طریق رسانه‌ها و دیپلماسی فشار سیاسی خارجی را علیه لبنان افزایش داده؛ از سوی دیگر با اشاره به بازسازی «قدرت رضوان» توسط حزب‌الله، فشار کلامی را در فضای داخلی تشدید می‌کند. همزمان آمریکا و فرانسه در سبک‌سیاسی مشابه از لبنان خواسته‌اند انحصار رسمی سلاح در اختیار دولت را تصویب کند. در داخل لبنان، تحرکات سیاسی و مذاکراتی برای برگزاری جلسه دولتی درباره انحصار سلاح جریان دارد، اگرچه اختلافات داخلی و غیبت احتمالی برخی وزرا همچنان موضوع بحث است.

منبع : روزنامه الاخبار لبنان

