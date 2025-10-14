به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با صدور بیانیهای، سرکوب دولتی، تیراندازی مستقیم و شهادت شرکتکنندگان بیگناه در راهپیمایی حمایت از مسجد الاقصی را بهشدت محکوم کرد.
وی اظهار داشت: شلیک گلوله به سوی شهروندان بیدفاع، در هیچ کشور متمدن، دموکراتیک یا اسلامی پذیرفتنی نیست و این اقدام، سیلی محکمی بر وجدان ملی و اصول قانون اساسی کشور است.
سناتور راجه ناصر افزود: دولت فعلی برای حفظ قدرت نامشروع خود، جان مردم را بیارزش شمرده است و از نظر اخلاقی و سیاسی مشروعیت خود را برای حکمرانی از دست داده است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد که ملت مظلوم دیگر تاب هیچ آزمایش و بازی سیاسی تازهای را ندارد و خواستار استعفای فوری دولت شد. وی افزود: هیچ انسان آگاه، با غیرت و آزادهای نمیتواند در برابر این ظلم و بربریت سکوت اختیار کند.
وی در پایان هشدار داد: عناصری که مستِ قدرتاند و از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، کشور را به سوی جنگ داخلی میکشانند، اما ظلم پایدار نخواهد ماند. یقین داشته باشید که در نهایت، حق، عدالت و صدای مردم پیروز خواهد شد و دشمنان وطن در دام توطئههای خود رسوا خواهند شد.
