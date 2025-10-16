تاکید چارچوب هماهنگی بر برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم در عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق امروز سه ‌شنبه، تأکید کرد که انتخابات آزاد و سالم بهترین راه برای تثبیت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تجدید مشروعیت مردمی است.

در این بیانیه آمده است: در صدمین سالگرد نخستین قانون اساسی عراق و بیستمین سالگرد قانون اساسی دائمی سال ۲۰۰۵، چارچوب هماهنگی بر پایبندی راسخ خود به نظام قانون اساسی دموکراتیک تأکید می‌کند، چرا که این نظام ضامن وحدت و ثبات کشور است.

این بیانیه افزود: حفظ و اجرای عادلانه قانون اساسی، جوهر پیمان میان مردم و نهادهای دولت به شمار می‌رود.

در ادامه بیانیه آمده است: تجربه قانون اساسی عراق با چالش‌های بزرگی در زمینه اجرا و عمل مواجه بوده است؛ موضوعی که نیازمند اصلاح جدی در روند سیاسی و نهادی است تا عدالت و شهروندی تقویت شود و اعتماد میان مردم و دولت بازسازی گردد؛ امری که باید با الهام از رهنمودهای مرجعیت دینی و اراده ملت انجام شود.

چارچوب هماهنگی در پایان تأکید کرد: با توجه به حقوقی سیاسی پیش رو، انتخابات آزاد و سالم، تنها راه مناسب برای تثبیت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تجدید مشروعیت مردمی است. توسعه و بهبود تجربه قانون اساسی، وظیفه‌ای ملی و مستمر است تا زمینه‌ساز ساختن دولتی عادل و نیرومند باشد که بیانگر آرزوها و خواسته‌های همه عراقی‌هاست.

