به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت فرهنگی تربیتی مرکز آموزش ­های غیر حضوری حوزه­ های علمیه خواهران در راستای گسترش و احیای بیشتر معارف فاطمی در حوزه های علمیه خواهران هر ساله در ایام منسوب به آن حضرت، اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان"صهبای کوثر"می­ نماید.

براساس این گزارش، ششمین مسابقه از سلسله مسابقات مذکور، با اهداف و شرایط ذیل و با محوریت کتاب"جُنّةُ العاصِمَة" تالیف مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسن میرجهانی اصفهانی برگزار می‌شود.

کتاب مذکور بیان زندگی و احوالات حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است. اما امتیاز ویژه‌ای بر کتب مشابه خود دارد. مرحوم میرجهانی در این کتاب سلسله سند روایت مشهوری از احادیث قدسی را ذکر کرده که این سلسله سند در هیچ کتابی به جز کتاب مرحوم میرجهانی نیامده است. درون‌مایه کتاب، بیان مقامات آن حضرت در عالم است لذا فصل اول به مبحث پیدایش نور فاطمه زهرا (سلام الله علیها) قبل از خلقت آسمان و زمین و عرش و سایر مخلوقات است.

مؤلف ده حدیث در این موضوع نقل کرده و ذیل هرکدام از آنها به ذکر توضیحاتی در مورد مطالب پیچیده و عمیق آن پرداخته است. این توضیحات هم در توضیح واژگان حدیث است و هم بررسی نظرات علما در مورد آن عبارات. این ویژگی باعث می‌شود که خواننده عمق روایات را درک کند و بدین‌وسیله اندکی با ژرفای مقامات حضرت زهرا (سلام الله علیها) آشنا شود.

سبک نوشتاری این کتاب، خواننده را از جایگاه قبلی خود فراتر برده و افقی از مقامات حضرت زهرا (سلام الله علیها) را پیشروی او قرار می‌دهد. مخاطب کتاب حاضر با تأملی دوباره در معلومات و یافته‌های قبلی می‌تواند نگاه ژرف‌تری به موضوع بیابد و تا اندازه‌ای خود را در ساحل دریایی بیکران معارف اهل‌بیت (علیهم السلام) نظاره‌گر حقایق ببیند.

اهداف این مسابقه، ارتقاء سطح آشنایی با فضایل و معارف حضرت زهرا سلام الله علیها، ایجاد زمینه جهت تبیین و الگوسازی سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و گسترش و احیای بیشتر معارف فاطمی است. مخاطبین آن، طلاب حوزه­ های علمیه خواهران دارای کد تحصیلی و تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و کارکنان ستاد، مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران سراسر کشور است.

زمان ثبت نام در این مسابقه کتابخوانی تا پنج ­شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ است. مسابقه در روز جمعه ۳ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با خجسته زاد روز با سعادت امام حسین صلوات الله علیه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، برگزار می شود. اعلام برگزیدگان در روز یک شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ همزمان با ولادت پر برکت امام سجاد سلام الله علیه، صورت می گیرد.

منبع مسابقه، نسخه الکترونیک کتاب "جُنّةُ العاصِمَة" تالیف مرحوم آیت الله میرجهانی است. تعداد سؤالات مسابقه، ۲۰ سؤال چهار گزینه‌ای است. آزمون مسابقه، به صورت برخط و در یک مرحله برگزار می‌­شود و نمره منفی ندارد. شرکت‌کنندگان محترم از هنگام حضور در آزمون فقط ۱۵ دقیقه فرصت پاسخگویی دارند پس از اتمام ۱۵ دقیقه، امکان پاسخگویی وجود ندارد. لازم به ذکر است رأس ساعت ۱۷، آزمون پایان یافته، هر چند کمتر از ۱۵ دقیقه در آزمون حضور داشته باشید.

جوائز مسابقه شامل کتاب های «جلوه های نورانی از معارف فاطمی» و «همیشه با صادقان»، لوح یادبود مسابقه و هدایای نقدی است.

امکان ثبت نام برای طلابِ خواهر، اساتید و کارکنان ستاد، مدیریت های استانی و مدارس علمیه سراسر کشور با تکمیل فرم ثبت نام از طریق این لینک فراهم گردیده است.

طلاب خواهر، اساتید و کارکنان محترم ستاد، مدیریت های استانی و مدارس علمیه سراسر کشور، جهت شرکت در آزمون از طریق شبکه کوثرنت، سامانه سیما، مرکز آموزش های غیرحضوری (فرهنگی)، سلسله مسابقات صهبای کوثر، ششمین مسابقه از سلسله مسابقات صهبای کوثر اقدام نمایید. آنها همچنین می توانند منبع مسابقه را از این لینک دریافت نمایید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸