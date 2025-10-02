انتقادات نسبت به پیشنهاد نماینده سوئدی در مورد ممنوعیت حجاب در پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نماینده راست‌گرای سوئدی در پارلمان اروپا کارزاری را برای ممنوعیت استفاده از حجاب و سایر پوشش‌های اسلامی در این نهاد آغاز کرده است؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است.

چارلی ویمِرز، رئیس هیأت «دموکرات‌های سوئد» در گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا، در ایمیلی به نمایندگان خواستار امضای طوماری شد که پوشیدن حجاب، نقاب و سایر روسری‌های اسلامی را برای کارمندان و پیمانکاران نهادهای اتحادیه اروپا ممنوع می‌کند. او وعده داد این درخواست را تا جمعه ۳ اکتبر به رئیس پارلمان اروپا، روبرتا متسولا، ارائه کند.

ویمِرز در نامه خود ادعا کرده است که ممنوعیت حجاب به بی‌طرفی و برابری خدمات عمومی کمک کرده و نشانه‌ای از حمایت از «زنان تحت ستم اسلامی» خواهد بود. او همچنین مسائل امنیتی و دشواری در شناسایی را از دلایل دیگر این طرح عنوان کرده است.

اما این پیشنهاد با مخالفت جدی برخی نمایندگان روبه‌رو شد. مارتین شیردوان، رئیس مشترک گروه چپ، این اقدام را «انحراف اسلام‌هراسانه» خواند و گفت راست‌گرایان به جای حل مشکلات واقعی اروپا، زنان مسلمان را هدف گرفته‌اند. هانا جالول مورو، نماینده سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، نیز این نامه را «حمله‌ای سرشار از نفرت، تبعیض جنسیتی و اسلام‌هراسی» توصیف کرد و آن را مغایر آزادی‌های بنیادین دانست.

این بحث در حالی شدت گرفته که برخی کشورهای اروپایی پیش‌تر استفاده از نقاب در اماکن عمومی را ممنوع کرده‌اند، اما ممنوعیت حجاب همچنان موضوعی بحث‌برانگیز در اروپا باقی مانده است.

