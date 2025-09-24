به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون حقوق بشر استرالیا در حال بررسی شکایتی است که علیه شورای هندوهای استرالیا به دلیل موارد مکرر اسلام‌هراسی مطرح شده است. این شکایت که توسط ائتلاف علیه اسلام‌هراسی ثبت شده، شامل اتهاماتی علیه رئیس شورا و مسئول رسانه‌ای آن است.

بر اساس شکایت، این افراد بین ماه مه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ پست‌ها و اظهارنظرهایی اسلام‌هراسانه در شبکه‌های اجتماعی ایکس و اینستاگرام و نیز در محافل عمومی منتشر کرده‌اند. برخی از این مطالب شامل بازنشر پست‌های چهره‌های راست افراطی همچون چارلی کرک و تامی رابینسون بوده است.

در شکایت یادشده آمده است که این مطالب مسلمانان، به‌ویژه از جوامع هندی، بنگلادشی و روهینگیا، را «ذاتا جنایتکار، خطرناک و شرور» معرفی کرده و آنان را «تهدیدی همگانی برای جامعه» توصیف کرده‌اند. همچنین بخشی از پست‌ها به نقد حجاب و حمله به نامزد مسلمان شهرداری نیویورک، زهران مامدانی، پرداخته است.

ائتلاف علیه اسلام‌هراسی خواستار عذرخواهی رسمی عمومی، حذف فوری مطالب توهین‌آمیز، تعهد الزام‌آور برای توقف اقدامات مشابه و پرداخت غرامت به دلیل «آسیب و رنج ناشی از این رفتارها» شده است.

کمیسیون اعلام کرده که نمی‌تواند درباره شکایات در حال بررسی اظهارنظر کند، اما منابع مطلع تأیید کرده‌اند که این پرونده در ۱۶ سپتامبر ثبت شده است.

**************

پایان پیام/ 345