سفر رئیس گروه حاکم بر سوریه به مسکو/ الجولانی و پوتین دیدار کردند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابومحمد الجولانی رئیس گروه حاکم بر سوریه امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین وارد مسکو شد.

الجولانی و هیئت همراه بعد از ورود به مسکو مورد استقبال قرار گرفتند و برای دیدار با پوتین راهی کاخ کرملین شدند.

رئیس گروه حاکم بر سوریه در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه گفت: ما به تمام توافقات قبلی بین سوریه و روسیه احترام می‌گذاریم.

پوتین نیز با اشاره به اقدامات الجولانی در مدت حکومت بر سوریه انتخابات اخیر مجلس خلق را موفقیت بزرگی برای الجولانی برشمرد.

رئیس‌جهمر روسیه همچنین تاکید کرد: منافع مردم سوریه چیزی است که همیشه به ما انگیزه می‌دهد.

اسکای‌نیوز در خصوص زمینه‌های دیدار الجولانی و پوتین گزارش داد: توافقی در مورد نوسازی پایگاه‌های هوایی و دریایی روسیه در سوریه حاصل خواهد شد.

کرملین اعلام کرده است که پوتین و الشرع برنامه‌ای برای برگزاری کنفرانس خبری پس از مذاکرات ندارند.

