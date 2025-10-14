رونمایی از ۳ عنوان کتاب شهدای مدافع سلامت در رشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از ۳ عنوان کتاب و پادکست صوتی شهدای مدافع سلامت روز سه‌شنبه، 22 مهر 1404 در سالن همایش‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت در این مراسم با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه اظهار کرد: توسعه و ترویج کتابخوانی به‌ویژه کتاب‌های دفاع مقدس سرمایه‌گذاری فرهنگی برای رشد اخلاقیات جامعه است.

وی با بیان اینکه کتاب همواره در هر عصری جایگاه ویژه‌ای دارد و فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین آن باشد بیان کرد: کتاب راهنمای ما برای ساختن جامعه‌ای آگاه و پویا است.

میرغضنفری با بیان اینکه آرامش و امنیت خود را مدیون ایثار شهدا هستیم خاطرنشان کرد: کتب رونمایی شده در مراسم امروز یادآور رشادت‌های عزیزانی است که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی، جان خود را با اخلاص در طبق اخلاص گذاشتند و برای ما فداکاری کردند.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه نعمت عزت و استقلال و پیشرفت و امنیت امروز ایران را مدیون شهدا هستیم بیان کرد: نسل جدید شهدای جنگ ۱۲ روزه را دیده و به ارزشمندی فرهنگ ایثار و شهادت واقف است و این نکته ارزشمند را باید حفظ کرد.

وی افزود: فرهنگ مقاومت و شهادت زنده است و انقلاب اسلامی را بیمه می‌کند و باید با حفظ همبستگی و انسجام و اتحاد در برابر دشمنان پیروز شویم.

گفتنی است، در این مراسم از دو عنوان کتاب «حماسه‌سازان سلامت» و «چشمان منتظر» و همچنین پادکست صوتی «شهدای امداد و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان» رونمایی شد.

این آثار به قلم محمدرضا بینش برهمند، دبیرکل جامعه نویسندگان و پژوهشگران استان گیلان و نویسنده برجسته حوزه دفاع مقدس تدوین شده است.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴