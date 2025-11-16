رونمایی از ۴۴ جلد کتاب حوزه شهادت در قم/ مجموعه «یاران شهریار» و دیگر آثار دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم صبح یکشنبه ۲۵ مهرماه در مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی مهر، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، با اشاره به اهمیت نشر فرهنگ شهید و شهادت گفت: این آیین به‌رغم مخالفت مؤلف گرامی و به اصرار چندباره برگزار شد تا قدردانی از شهدا و تبیین سیره آنان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نویسنده این آثار از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس است و حضوری طولانی در جبهه‌های حق علیه باطل داشته، افزود: این تجربه متفاوت از روایتگرانی است که تنها با مطالعه و آموزش به روایت‌گری رسیده‌اند.

ضرورت تدوین دانش‌نامه شهیدان

رضوی مهر تأکید کرد: امروز نیازمند تدوین دانش‌نامه‌ای جامع از شهیدان هستیم تا پیام این نورهای تابنده به نسل‌های آینده منتقل شود. وی افزود: زندگی شهدا ما را به دنیای معنوی سوق می‌دهد و حقیقت را آشکار می‌سازد.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب قم با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به تدوین آثار مرتبط با فرهنگ شهادت، خاطرنشان کرد: میراث برجای مانده از این نویسنده ارزشمند حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی است و بوی شهیدان را برای ما به ارمغان آورده است.

آثار رونمایی‌شده

در این مراسم، مجموعه ۲۳ جلدی «یاران شهریار» با موضوع معرفی ۲۳ طلبه شهید دامغان، کتاب «حماسه‌سازان روحانیت دامغان در دفاع مقدس» (زندگی‌نامه ۲۵۶ رزمنده روحانی دامغانی) و آثار دیگری همچون آقا سید رضا، تشنه لب، مهمان خداوند، مثل آسمان، قلم خون، چراغ راه، بوی بهشت، بعد از شهادت، تدارکاتچی، مسافری از بهشت، به رنگ سرخ، سربند یا حسین، گنج گمنامی، آزمون خونین، زمزمه‌های عاشقانه، شاهد شیدایی، مدافع حرم، مشق عاشقی، پرنده مهاجر و بی‌قرار رونمایی شد.

