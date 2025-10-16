به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا اعلام کرد بخشی از طلای مصادرهشده از کارتلهای مواد مخدر برای تأمین دارو و درمان کودکان زخمی در غزه اختصاص مییابد.
وی دستور داده است «انجمن داراییهای ویژه» (SAE) محمولههای طلا را فوراً در اختیار سازمانهای بینالمللی انسانی قرار دهد تا برای درمان مجروحان و بازسازی مراکز درمانی غزه استفاده شود.
پترو همچنین از ارائه پیشنویس قطعنامهای در سازمان ملل با هدف تشکیل «نیروی بینالمللی بازسازی غزه» خبر داد.
