به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا اعلام کرد بخشی از طلای مصادره‌شده از کارتل‌های مواد مخدر برای تأمین دارو و درمان کودکان زخمی در غزه اختصاص می‌یابد.

وی دستور داده است «انجمن دارایی‌های ویژه» (SAE) محموله‌های طلا را فوراً در اختیار سازمان‌های بین‌المللی انسانی قرار دهد تا برای درمان مجروحان و بازسازی مراکز درمانی غزه استفاده شود.

پترو همچنین از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل با هدف تشکیل «نیروی بین‌المللی بازسازی غزه» خبر داد.

