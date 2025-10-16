به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاههای رژیم آل خلیفه در بحرین، احکامی مبنی بر یک سال حبس برای سه جوان از فعالان جنبش مردمیِ مطالبهگرِ اصلاحات صادر کردند.
این احکام شامل مهدی میثم، محمد هاشم و محمد محمود میشود؛ افرادی که در جریان عملیات امنیتی وزارت کشور، با هدف سرکوب فعالیتهای اعتراضی بازداشت شده بودند.
تحلیلگران صدور این احکام را نشانهای از افزایش فشار و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه جنبش مردمی دانستهاند؛ سیاستی که با تداوم هدفگیری فعالان و محدودسازی آزادیهای اساسی شهروندان، در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر و حق مشروع مردم در بیان مطالبات خود است.
