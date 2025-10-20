به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، از مشارکت دولت این کشور در نشست سران عرب که پس از اعلام آتشبس در نوار غزه در شرمالشیخ برگزار شد، انتقاد کرد.
الوفاق اعلام کرد: در حالیکه مقامات رسمی بحرین به حضور خود در نشستی بینالمللی درباره پایان جنگ غزه افتخار میکنند، از واقعیت خفهکننده داخلی ناشی از بحران سیاسی چشمپوشی میکنند.
به گفته این جمعیت، در حالیکه شعارهای پر زرقوبرق در پایتختها سر داده میشود و چهره رسمی حکومت با «لاک دیپلماتیک» بزک میشود، بحران داخلی بحرین از یک دهه و نیم پیش در همان نقطه باقی مانده و هیچ گفتوگو، مذاکره یا مصالحه ملیای صورت نگرفته است.
الوفاق تأکید کرد که گفتمان رسمی بحرین دچار دوگانگی شدید است؛ از یکسو در عرصه خارجی از واژگان صلح و مدارا به عنوان کالایی تبلیغاتی در بازار سیاست استفاده میشود، و از سوی دیگر در داخل، سرکوب، طرد، استبداد و منع گفتوگو با نیروهای اجتماعی و سیاسی ادامه دارد.
این جمعیت با طرح پرسشهایی افزود: چگونه میتوان از زبان کسانی که سیاست مشت آهنین را در داخل کشور دنبال میکنند، سخن از صلح شنید؟ مگر صلح واقعی از درون و با اصلاحات سیاسی، آزادی زندانیان عقیدتی و لغو قوانین تبعیضآمیز آغاز نمیشود؟ آیا میتوان تنها به بیانیههای پرطمطراق خارجی بسنده کرد و چشم بر واقعیت تلخ داخلی بست؟
الوفاق یادآور شد که تلاشهای کشورهای منطقه برای میانجیگری از سال ۲۰۱۱ تا کنون، با وجود موفقیت آنها در پروندههای بسیار پیچیدهتر از بحران بحرین، از جمله جنگهای مکرر غزه، به نتیجه نرسیده است، امری که به گفته این جمعیت جای شگفتی دارد.
در پایان، الوفاق تأکید کرد: تا زمانی که صداقت واقعی در بهکارگیری مفاهیم والایی چون صلح و مدارا وجود نداشته باشد، جهان تنها به تمسخر کسانی خواهد خندید که از صلح جهانی دم میزنند اما مردم خود را خاموش و با خشونت سرکوب میکنند.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما