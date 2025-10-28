الوفاق خواستار روشن شدن سرنوشت جوان ناپدیدشده در تعقیب دریایی شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین خواستار تسریع در آشکار شدن سرنوشت عبدالله حسن یوسف، جوان بحرینی ناپدیدشده در پی یک تعقیب دریایی توسط گشت گارد ساحلی شد و تأکید کرد که وزارت کشور از همان لحظات نخست، با این حادثه بهطور غیرحرفهای برخورد کرده است.
این جمعیت در بیانیهای اعلام کرد که نحوه برخورد نهادهای رسمی با پرونده باعث نگرانی است؛ از جمله انتشار ویدئویی ناقص از تعقیب، بهکار بردن زبان اتهامآمیز علیه صیادان و مقصر دانستن آنان پیش از پایان تحقیقات، که این رفتار را مغایر با اصول عدالت و حرفهمندی دانست.
در ادامه بیانیه آمده است که شهادت یکی از صیادان حاضر در قایق تعقیبشده کاملاً با روایت وزارت کشور در تضاد است؛ چراکه بر اساس این شهادت، گشت گارد ساحلی ابتدا با قایق صیادان برخورد کرده است. این امر، نشاندهنده عدم پایبندی نیروهای امنیتی به رویهها و پروتکلهای بینالمللی در چنین مواردی است؛ پروتکلهایی که تأکید دارند باید از تعقیبهای خطرناک پرهیز شود و پیش از افزایش سرعت، ارزیابی خطر بهویژه در شرایط سخت دریایی یا شبانه صورت گیرد.
الوفاق تأکید کرد که مسئولیت اصلی حادثه بر عهده وزارت کشور است، چراکه این وزارتخانه عملیات تعقیب را انجام داده که جان صیادان را به خطر انداخته است. حتی بر اساس روایت رسمی نیز، مأموران موظف بودند در صورت مشاهده خطر، تعقیب را متوقف یا از شدت آن بکاهند.
این جمعیت از مقامات بحرینی خواست با شفافیت کامل عمل کرده و در تلاشهای مشترک با قطر برای یافتن فرد مفقود همکاری کنند، همچنین خواستار تحقیقاتی مستقل و حرفهای با مشارکت نهادهای مردمی و مدنی شد؛ تحقیقی که باید بر اساس استانداردهای بینالمللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها و آییننامه بینالمللی امنیت کشتیها و تأسیسات بندری انجام گیرد.
الوفاق در پایان تأکید کرد که کشف حقیقت نیازمند بالاترین سطح از شفافیت و صداقت است.
