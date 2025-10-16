حوزه علمیه قم باید گنجینه الهی را برای تولید «مدنیت جدید الهی» به کار گیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، علوم انسانی اسلامی، با تبریک فرارسیدن سال جدید تحصیلی به طلاب، اساتید و مسئولان این مدرسه، بر اهمیت پرداختن به حوزه علوم انسانی اسلامی تاکید نمود و اظهار داشت: علوم انسانی تمدن ساز هستند. تمدن مادی غرب که طی چند صد سال اخیر در جهان سلطه یافته است، بر مبنای همین علوم پایه ریزی شد. البته این تمدن به دلیل مبانی مادی گرایانه خود آسیب های فراوانی را برای بشریت به ارمغان آورده است.

وی با اشاره به برخی از مصائب تلخی که تمدن مادی برای جهان به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: از میان بیش از دویست کشوری که امروز در جغرافیای عالم شناخته می‌شوند، حدود ۱۳۰ کشور مستقیماً طعم استعمار تمدن غرب را چشیده اند که شامل نیمی از جمعیت جهان می شود. تنها انگلیسی ها در یک مورد، هندوستان قدیم با جمعیت فعلی حدود دو میلیارد نفر را سال‌ها تحت سلطه فریبکارانه خود داشتند.

رئیس جامعةالمصطفی، قاره افریقا را یکی از اصلی ترین قربانیان استعمار خواند و گفت:‌ تقریباً تمامی کشورهای افریقایی به نحوی و برای مدتی طعم تلخ استعمار را تحمل کردند و غنی ترین قاره از لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی، سال‌ها تحت سلطه اروپا بود.

وی ادامه داد: هرچند کشور ما هیچگاه مستقیماً تجربه استعمار را نداشت، اما دولت‌های غربی تلاش‌ می کردند تا حاکمان وابسته به خود را بر این منطقه مسلط نمایند. همانگونه که هنوز نیز شاهد چنین شرایطی در برخی کشورهای منطقه هستیم. اما مهمتر از استعمار ظاهری، پیامد فرهنگی تمدن غربی است که عالم را تحت سلطه و تاثیر مخرب خود قرار داده است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی، علوم انسانی، رسانه‌ها، فرهنگ و نظام اجتماعی را از مهم‌ترین ابزارهای سیطره تمدن غربی بر عالم برشمرد و گفت:‌ غرب با این ابزار همچون موریانه در حال بلعیدن فرهنگ الهی و معنوی ملت‌ها است. البته بنا به وعده الهی،‌ این روند به سرانجام نخواهد رسید. اگر این وعده الهی نبود، شاید ما نیز در برابر نظام سلطه سر خم می کردیم و حتی برای به چالش نکشیدن هژمون عالم، اهانت‌ها را به جان می خریدیم تا رعیت نظام تمدنی غرب باشیم.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را تحقق راه تازه‌ای در برابر بشریت خواند و گفت:‌ خداوند متعال می فرماید پایان جهان به صالحان تعلق دارد و برخلاف تصور نظریه پردازان لیبرال دموکراسی، تمدن مادی نمی‌تواند پایان حرکت تاریخی عالم را رقم زند. خدای بزرگ به انبیاء و پیروان آنها وعده حتمی داده است که میراث‌دار خط پایان عالم خواهند بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، تولید علوم انسانی تمدن‌ساز با مبانی الهی و معنوی را برای تحقق این آینده ضروری دانست و یادآور شد: دانش‌ مبتنی بر مبانی است. امروز باید کار بزرگی برای ارائه مدنیت جدید الهی به بشر رقم بخورد. مراکز علمی ما نمی‌توانند تنها به دنبال پیش بردن ابواب فقهی باشند بلکه باید از این گنجینه الهی برای تولید دانش‌های مدیریتی مورد نیاز بشریت نیز ارتزاق نمایند.

رئیس جامعةالمصطفی تصریح کرد: این کار بزرگ، فعالیت شبانه روزی ده ها و صدها مرکز علمی را می طلبد همانگونه که غرب برای تولید علوم انسانی تمدن خود، طی چندین قرن هزاران دانشگاه و مراکز علمی و ده ها هزار استاد و پژوهشگر را به کار گرفت.

وی حوزه علمیه قم را دارای یک رسالت بزرگ الهی و تمدنی خواند و تاکید کرد:‌ همه مراکز علمی ما باید در مسیر این هدف والا و در کنار یکدیگر حرکت نمایند و انشالله عنایت و نصرت الهی نیز با شما همراه خواهد بود تا آینده موعود را تحقق بخشید. وقتی باور کردیم خدا با ماست، دیگر نباید از هیمنه پوشالی جبهه باطل ترسی به دل راه دهیم زیرا ما با حق هستیم و باطل رفتنی است و از جولان فعلی آن نباید نگران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی در پایان از آیت‌الله میرباقری، مشرف مدرسه معارفی درایه، مدیر، مسئولان و اساتید مدرسه تقدیر و تشکر کرد و سالی سرشار از موفقیت و پیشرفت را برای طلاب و فضلای این مرکز از خدای متعال مسئلت نمود.

