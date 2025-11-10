به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مختار حسین جعفری، مدیر مدرسه امام محمد باقر(ع) و رئیس سابق مجمع علمای جامو در گفت‌وگویی با ابنا به تشریح اوضاع دینی و فرهنگی منطقه جَمو و کشمیر پرداخت.

وی ضمن مرور تاریخ فعالیت‌های تبلیغی در این منطقه، بر نقش مدارس دینی، وحدت مسلمانان، مقاومت در برابر محدودیت‌ها و ضرورت گسترش آموزش دینی تأکید کرد.

از فقر دینی تا بیداری مذهبی

جعفری با اشاره به اوضاع پیش از آغاز تبلیغات دینی گفت: «قبل از فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی، مردم منطقه از نظر دینی در فقر کامل بودند. در بسیاری از روستاها حتی یک مؤذن یا امام جماعت وجود نداشت و آگاهی مذهبی مردم بسیار پایین بود.»

وی افزود که در یازدهم ژانویه ۱۹۷۸ به هندوستان رفت و در یک مدرسه مشغول تحصیل شد. پس از آن، به ایران آمد و در سال ۱۹۸۳ با اجازه مقام معظم رهبری، فعالیت تبلیغی و تربیتی خود را در منطقه آغاز کرد. به گفته وی، ده‌ها طلبه پس از تحصیل در ایران به منطقه بازگشته‌اند تا در مدارس و مساجد محلی خدمت کنند. «امروز اوضاع مذهبی مردم بهبود یافته و اکثر آنها ولایت‌مدار و پیرو اهل‌بیت(ع) هستند.»

عضو عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین تأکید کرد که رشد دینی مردم، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه است. «هر جا ایمان و آگاهی دینی رشد کند، مسائل اقتصادی و سیاسی نیز با پشتوانه مردم قابل حل خواهد بود.»

مقاومت مردم و جایگاه آموزه‌های انقلاب اسلامی

مدیر مدرسه امام محمد باقر(ع) به تجربه‌های خود در برگزاری مراسم مذهبی اشاره کرد و گفت: «دولت هند تلاش داشت تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله را در مراسم محرم حذف کند، اما مردم مقاومت کردند و اجازه ندادند این نمادها برداشته شوند.»

وی ادامه داد: «حتی در مناطق مختلف هند، مردم نسبت به رهبران مقاومت احترام گذاشتند. این نشان می‌دهد که رشد فکری و دینی در میان مردم رخ داده است و خط انقلاب اسلامی در قلب‌ها زنده است.»

حجت‌الاسلام جعفری همچنین با ذکر خاطره‌ای از ترجمه اولین حضور در سخنرانی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۳ در یاسوج گفت که «این نوع فعالیت‌ها به مردم نشان داد که ایدئولوژی مقاومت، نه با سلاح بلکه با ایمان و آگاهی پیش می‌رود.»

وی تأکید کرد: «پیروزی واقعی ایران و فلسطین در عرصه جهانی با تبیین صحیح پیام انقلاب حاصل شده است.»

وحدت مسلمانان و همزیستی با اهل‌سنت

عضو مجمع علمای هند درباره تعامل شیعیان و اهل‌سنت در منطقه گفت: «سیاست ما از ابتدا بر همزیستی و احترام متقابل بود. ما هیچ‌گاه وارد اختلافات تاریخی یا سیاسی با اهل‌سنت نشدیم و ارتباط شخصی و محترمانه با علمای آنان برقرار کردیم.»

وی افزود: «برگزاری مراسم مذهبی، بیان فضائل اهل‌بیت(ع) و جلسات آموزشی باعث جذب و جلب احترام اهل‌سنت شده است. این مسیر حاصل تعامل صبورانه و مؤثر بوده است.»

جعفری همچنین هشدار داد: «اگر روح مقاومت و استقلال فکری در میان مردم تقویت نشود و تنها به مصلحت‌های کوتاه‌مدت نگاه کنیم، نمی‌توانیم اهداف تبلیغی و تربیتی خود را محقق کنیم.»

نقش حیاتی مدارس دینی و آموزش علمی

بخش مهمی از سخنان جعفری به آموزش و مدارس اختصاص داشت که بیان داشت: «مدرسه ستون دین است. امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از مدرسه برخاستند و تأکید کردند که تعلیم و تربیت دینی پایه‌ای برای جامعه است. اگر مدارس دینی تضعیف شوند، آینده جامعه نیز تضعیف می‌شود.»

وی افزود: «آموزش امروز باید ترکیبی از معارف دینی و علوم روز باشد. دانش‌آموزان باید علاوه بر فقه و عقاید، علوم تجربی، ریاضی، زبان و مهارت‌های علمی را نیز فرا بگیرند. دین محدود به عبادات نیست، بلکه می‌تواند راهنمای همه عرصه‌های زندگی باشد.»

جعفری تأکید کرد که حمایت جدی از مدارس و حوزه‌ها ضروری است: «اگر این حمایت‌ها ادامه یابد، جامعه شیعی در هند و شبه‌قاره در ده سال آینده بسیار پویا و اثرگذار خواهد بود.»

حجت‌الاسلام جعفری در پایان آینده جامعه شیعی در هند و کشمیر را روشن توصیف کردو بیان داشت: «رشد واقعی از ایمان، آگاهی و آموزش سرچشمه می‌گیرد. هر جامعه‌ای که علم و دین را با هم درآمیزد، در برابر فشارهای استعماری و استثماری مقاوم می‌شود. مسیر ما ادامه مقاومت، توسعه آموزشی و همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر مسلمانان است. تنها با این رویکرد، جامعه ما اثرگذار و پایدار خواهد بود.»

