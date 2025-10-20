به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برگزارکنندگان جشنواره بین‌المللی فیلم یهودی اعلام کردند که به دلیل عدم موافقت سالن‌های سینما در شهر مالمو با نمایش فیلم‌ها، ناچار به تعویق این رویداد شده‌اند. علت این مخالفت‌ها، نگرانی‌های امنیتی عنوان شده است.

قرار بود دوره امسال این جشنواره به مناسبت ۲۵۰ سال زندگی یهودیان در سوئد، از ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر برگزار شود، اما طبق بیانیه منتشرشده در وب‌سایت رسمی جشنواره، تمامی سالن‌های سینمای تجاری و هنری در مالمو از همکاری با این رویداد خودداری کرده‌اند.

برگزارکنندگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که «با موانعی از سوی همه سالن‌های سینما مواجه شدیم» و افزودند که «فعلاً توقف می‌کنیم تا نیروهای خود را بازیابی کنیم» و سپس به دنبال مکان جدیدی برای برگزاری خواهند بود.

این اتفاق در حالی رخ داده که دولت سوئد پیش‌تر اعلام کرده بود برای تأمین امنیت نهادها و رویدادهای مرتبط با جامعه یهودی، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است.

