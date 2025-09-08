به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواز شریف، رئیس مسلم لیگ پاکستان (ن) و نخست‌وزیر پیشین پاکستان در دیدار با رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در شهر لاهور، پیروزی ایران در جنگ علیه اسرائیل را به ملت ایران تبریک گفت و تأکید کرد: «ایرانی برادران را در آغوش می‌گیریم و به آنان شادباش می‌گوییم.»

در این دیدار که با حضور مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، برگزار شد، دو طرف درباره روابط دوجانبه، وضعیت منطقه، گسترش همکاری‌های انرژی و تجارت گفت‌وگو کردند و بر ارتقای روابط به سطحی بالاتر توافق شد.

نواز شریف با یادآوری سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان گفت: استقبال از ایشان در لاهور تجربه‌ای خوشایند بود. ما خواهان روابطی در بالاترین سطح با ایران هستیم. شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای ما الهام‌بخش است.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی پاکستان گفت: به فضل الهی اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود است. متأسفانه در دوره گذشته روابط با همسایگان مناسب نبود، اما اکنون به دنبال روابط دوستانه هستیم.

مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، نیز در این دیدار اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور ایران موجب تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه شد. همدلی و حمایت ملت و دولت ایران بیانگر پیوند دیرینه میان دو کشور است. وی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب در پنجاب افزود: دولت برای جبران خسارت‌ها تلاش می‌کند و اقدامات به‌موقع سبب شد جان هزاران نفر نجات یابد.

