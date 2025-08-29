به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات پاکستانی اقدام به انفجار کنترل‌شده یک سد کردند که در اثر بارش‌های موسمی شدید، سطح آب آن به‌طور خطرناکی بالا آمده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سیلاب‌ها یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی متعلق به پیروان آیین سیک را در پاکستان زیر آب بردند و بارش‌ها موجب مرگ ۳۴ هندو در مسیر زیارت معبدی در بخش تحت کنترل هند از کشمیر شد.

براساس این گزارش در شرق پاکستان، سطح آب سه رودخانه مرزی به‌دلیل بارش‌های سنگین در هند به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این وضعیت موجب صدور هشدارهای سیلاب در سراسر ایالت پنجاب شد است. ایالت پنجاب حدود نیمی از جمعیت ۲۵۵ میلیون نفری پاکستان را در خود جای داده است.

ارتش پاکستان برای کمک به تخلیه ساکنان و دام‌ها در اطراف رودخانه‌های چناب، راوی و سوتلج مستقر شده است. ژنرال «احمد شریف» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که دو سرباز این ارتش در جریان کمک‌رسانی به قربانیان سیلاب در پاکستان جان باخته‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

مقامات پاکستان در سد قادرآباد واقع بر رودخانه چناب، اقدام به انفجار کنترل‌شده سد کردند. «مظفر حسین» سخنگوی سازمان مدیریت بحران پاکستان گفت: برای نجات سازه، سد فرعی سمت راست را شکافتیم تا جریان آب کاهش یابد. این اقدام موجب هدایت آب به سمت روستاهای اطراف شد، جایی که صدها نفر روی زمین‌های مرتفع زیر آسمان باز نشسته‌اند و شاهد غرق شدن خانه‌هایشان هستند.

سیلاب‌ها معبد «کارتارپور» را نیز در منطقه «ناروال» پاکستان نزدیک مرز هند، زیر آب بردند. این معبد به‌عنوان محل تولد «گورو نانک» بنیان‌گذار آیین سیک در سال ۱۵۳۹ شناخته می‌شود. پنج قایق امدادی برای نجات حدود ۱۰۰ نفر که در این مکان گرفتار شده بودند، اعزام شدند.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که هند، آب سدهای خود را در سمت مرز آزاد کرده و این اقدام موجب افزایش جریان آب به سمت پاکستان شده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که دهلی‌نو از طریق کانال‌های دیپلماتیک، پیش‌تر درباره باز شدن دریچه‌های سدها اطلاع داده بود. مقامات هندی هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

مقامات پاکستانی هشدار داده‌اند که بارش‌های سنگین و سیلاب‌های اخیر موجب افزایش خطرناک سطح آب شده و آزاد کردن جریان آب از سوی هند می‌تواند بخش‌های وسیعی از ایالت پنجاب را که سبد غذایی اصلی پاکستان محسوب می‌شود، در معرض غرق شدن قرار دهد.

سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد که عملیات تخلیه پیش از هشدار رسمی هند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او افزود که تاکنون حدود ۳۵ هزار نفر به‌صورت داوطلبانه پس از هشدارهای قبلی منطقه را ترک کرده‌اند و ارتش پاکستان نیز در عملیات تخلیه مشارکت دارد.

رودخانه‌های راوی، سوتلج و چناب در حال حاضر در وضعیت سیلاب متوسط تا شدید قرار دارند و هشدارهایی درباره ادامه بارش‌های سنگین در ایالت پنجاب و بخش تحت کنترل پاکستان از کشمیر در ساعات آینده صادر شده است.

«عرفان علی» رئیس اداره مدیریت بحران ایالت پنجاب پاکستان درباره وضعیت شهر لاهور گفت: پیش‌بینی می‌شود سیلاب از لاهور عبور کند.

خبرنگار شبکه الجزیره در اسلام‌آباد گزارش داد که ۱۵ نفر در حوادث مرتبط با سیلاب‌های اخیر در ایالت پنجاب پاکستان جان خود را از دست داده‌اند. به گفته یکی از مقامات محلی، نفوذ آب به روستاها موجب فروریختن دیوارها و سقف خانه‌های گلی شده و این امر منجر به تلفات انسانی شده است.

پاکستان امسال با فصل موسمی سختی مواجه شده است. از ماه ژوئن گذشته تاکنون، رانش زمین و سیلاب‌های ناشی از بارش‌های شدید موجب مرگ بیش از ۸۰۰ نفر در سراسر این کشور شده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸