به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دست‌کم ۲۱۰ نفر در پاکستان بر اثر سیلاب‌ها و سیلاب‌های ناگهانی در شمال این کشور جان باخته‌اند که در میان آنان ۵ نفر از اعضای واحدهای امداد و نجات به دلیل سقوط بالگردشان هستند.

بارش‌های سیل‌آسای ناگهانی موجب بروز سیلاب و رانش زمین در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب، ایالت گلگت-بلتستان و بخش پاکستانی کشمیر در شمال پاکستان شده است.

بر اساس آمار رسمی اداره ایالتی مدیریت بحران در ایالت خیبر پختونخوا، دست‌کم ۱۸۹ نفر براثر سیلاب‌ها در این ایالت جان خود را از دست داده‌اند که شامل ۱۶۳ مرد، ۱۴ زن و ۱۲ کودک است. با توجه به تداوم سیلاب‌ها و ادامه عملیات نجات، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

پیش‌تر، دولت ایالتی خیبر پختونخوا اعلام کرده بود که تماس با یک بالگرد امدادی که برای انتقال کمک‌ها به منطقه باجور اعزام شده بود، قطع شده است. ساعاتی بعد دولت پاکستان در بیانیه‌ای تایید کرد که این بالگرد سقوط کرده و ۵ سرنشین آن جان باخته‌اند.

مقام‌های ایالتی خیبر پختونخوا می‌گویند به دلیل ادامه بارش‌ها، جاری بودن سیلاب‌ها و عملیات نجات، برآورد دقیق خسارات در حال حاضر ممکن نیست.

رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که دست‌کم ۱۰ نفر در ایالت گلگت-بلتستان بر اثر سیلاب جان باخته‌اند. این حادثه باعث تخریب گسترده زمین‌های کشاورزی، ویرانی چندین خانه و مسدود شدن شماری از جاده‌های اصلی شده است.

در بخش پاکستانی کشمیر، مقامات از مرگ دست‌کم ۸ نفر در شهر مظفرآباد خبر داده‌اند. همچنین سیلاب‌ها ۶ پل معلق را در منطقه دره نیلم با خود برده‌اند.

از اواخر ماه ژوئن گذشته، باران‌های موسمی خسارات گسترده‌ای در سراسر پاکستان به‌ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و مناطق شمالی به بار آورده و باعث وقوع سیلاب، رانش زمین و آوارگی ده‌ها خانواده به مناطق امن شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸