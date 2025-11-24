آوارگی ۱۱ هزار نفر در مالزی بر اثر سیلاب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۱۱ هزار نفر در هفت ایالت مالزی طبق اعلام آژانس ملی مقابله با بلایا بر اثر سیلاب ناشی از بارندگی شدید آسیب دیده و آواره شدهاند.
گزارش منتشرشده از سوی سازمان ملی مدیریت بحران مالزی نشان میدهد که ۱۱ هزار نفر از ۳۸۳۹ خانواده به دلیل سیلاب در ایالتهای کداح، کلانتان، پینانگ، پراک، پرلیس، ترِنگانو و سلانگور آسیب دیده و بیخانمان شدهاند.
ایالت کلانتان در شمالشرق کشور مالزی واقع در مرز تایلند، بیشترین آسیب را متحمل شده است؛ بهطوریکه ۸۲۲۸ نفر در این منطقه آسیب دیدهاند، بدون آنکه گزارشی از تلفات منتشر شده باشد.
طبق گزارش این آژانس، ۶۰ پناهگاه موقت در ایالتهای آسیبدیده برای اسکان سیلزدگان بازگشایی شده است.
سیلابها هر ساله در فصل بارانهای موسمی، از اکتبر تا مارس، در سواحل شرقی مالزی رخ میدهد و هزاران نفر را وادار به ترک خانههایشان میکند.
اداره هواشناسی مالزی نیز هشدارهایی درباره تداوم بارش شدید و وزش بادهای قدرتمند صادر کرده است.
یادآور میشود که مالزی در دسامبر ۲۰۱۴ شاهد یکی از بیسابقهترین سیلابهای خود بود که چندین ایالت غربی این کشور را درنوردید و حدود ۴۰۰ هزار نفر را پس از نابودی خانهها و داراییهایشان بیخانمان کرد.
